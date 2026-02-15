Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E

Di Grassi celebra en la CDMX | MEXSPORT
Axel Fernández
Axel Fernández 20:10 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto de la categoría eléctrica se une a los cuestionamientos sobre las nuevas unidades de potencia de la Fórmula 1

Y todo por las críticas de Max Verstappen. Los cambios de la Fórmula 1 para este 2026 no han caído bien al interior de la categoría y el eco ya retumba en otros seriales, que buscan proclamarse como los 'reyes' del automovilismo deportivo.

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de F1 | AP
Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahrein durante la pretemporada de F1 | AP

¿Qué se dijo sobre la F1?

El piloto brasileño Lucas Di Grassi lanzó una dura crítica contra el futuro reglamento de la F1, coincidiendo con las preocupaciones de Verstappen y pronosticando que la Fórmula E se convertirá en la categoría reina del automovilismo.

"Las reglas híbridas de la F1 están extremadamente mal diseñadas", declaró Di Grassi a Motorsport.com. "No es solo culpa del sistema híbrido. Son las reglas que decide la FIA, y algunas personas dentro de la FIA que decidieron las reglas (quienes tienen la culpa)".

McLaren, de cara a la temporada 2026 | AP

¿Qué cambios tendrá la F1?

La Fórmula 1 se prepara para una revolución técnica en 2026 con la introducción de nuevas unidades de potencia. En esta nueva era, el sistema MGU-K ganará un protagonismo sin precedentes, aportando casi la mitad de la potencia total del monoplaza. Sin embargo, esta mayor dependencia de la energía eléctrica ha generado escepticismo.

Max Verstappen, vigente Subcampeón y cuya voz pesa como pocas al interior del Gran Circo, es uno de los grandes detractores de lo que viene para la categoría, a la que ya describió como una "Fórmula E con esteroides".

Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL
Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL

¿La Fórmula E es más rápida que la F1?

Di Grassi fue más allá y afirmó que el desarrollo tecnológico de la Fórmula E permitirá que, en pocos años, sus monoplazas superen en rendimiento a los de la Fórmula 1.

La Fórmula E tendrá los coches más rápidos del mundo en un par de años. Depende de nosotros lograr una buena mejora para el Gen 4.5 y el Gen 5. Tenemos el potencial

"¿Qué pasará cuando la Fórmula E sea mucho más rápida que la F1? ¿Los mejores pilotos del mundo conducirán en Fórmula E? ¿O los pilotos de Fórmula 1 vendrán aquí? Tal vez hagan dos programas", indicó Di Grassi.

Últimos videos
Lo Último
20:32 ¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
20:30 ¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
20:28 Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
20:22 Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
20:10 ¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
20:02 Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
19:48 ¡Lamentable! Afición de Bravos recibe de manera hostil a Martín Varini en su regreso a Juárez
19:42 Atlético San Luis se lleva el Clásico de la 57 tras golear a Querétaro en casa
19:23 Pachuca derrota 3-1 a Atlas y se reencuentra con la victoria en casa
19:14 ¿Cuándo fue la última vez que se jugó el Clásico Nacional entre Chivas vs América en un 14 de febrero?
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
Empelotados
14/02/2026
¡La boda del año! Recién casados celebraron su matrimonio previo al Clásico Nacional en el Akron
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Contra
14/02/2026
¡Respira, CDMX! Suspenden contingencia ambiental ¿Cómo queda el Hoy No Circula?
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Futbol Nacional
14/02/2026
Anthony Martial sufre grave lesión durante el Rayados vs León
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
Futbol
14/02/2026
Rayados presume visita de Juan Manuel Márquez en el BBVA
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Fórmula 1
14/02/2026
¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés
Futbol
14/02/2026
Matías Almeyda enloquece contra árbitro y termina expulsado del Sevilla vs Alavés