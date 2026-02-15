¡Amenaza a la F1! Di Grassi critica a la categoría reina y ve mejor a la Fórmula E

Y todo por las críticas de Max Verstappen. Los cambios de la Fórmula 1 para este 2026 no han caído bien al interior de la categoría y el eco ya retumba en otros seriales, que buscan proclamarse como los 'reyes' del automovilismo deportivo.

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahrein durante la pretemporada de F1 | AP

¿Qué se dijo sobre la F1?

El piloto brasileño Lucas Di Grassi lanzó una dura crítica contra el futuro reglamento de la F1, coincidiendo con las preocupaciones de Verstappen y pronosticando que la Fórmula E se convertirá en la categoría reina del automovilismo.

"Las reglas híbridas de la F1 están extremadamente mal diseñadas", declaró Di Grassi a Motorsport.com. "No es solo culpa del sistema híbrido. Son las reglas que decide la FIA, y algunas personas dentro de la FIA que decidieron las reglas (quienes tienen la culpa)".

McLaren, de cara a la temporada 2026 | AP

¿Qué cambios tendrá la F1?

La Fórmula 1 se prepara para una revolución técnica en 2026 con la introducción de nuevas unidades de potencia. En esta nueva era, el sistema MGU-K ganará un protagonismo sin precedentes, aportando casi la mitad de la potencia total del monoplaza. Sin embargo, esta mayor dependencia de la energía eléctrica ha generado escepticismo.

Max Verstappen, vigente Subcampeón y cuya voz pesa como pocas al interior del Gran Circo, es uno de los grandes detractores de lo que viene para la categoría, a la que ya describió como una "Fórmula E con esteroides".

Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL

¿La Fórmula E es más rápida que la F1?

Di Grassi fue más allá y afirmó que el desarrollo tecnológico de la Fórmula E permitirá que, en pocos años, sus monoplazas superen en rendimiento a los de la Fórmula 1.

La Fórmula E tendrá los coches más rápidos del mundo en un par de años. Depende de nosotros lograr una buena mejora para el Gen 4.5 y el Gen 5. Tenemos el potencial