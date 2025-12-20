Everton vs Arsenal EN VIVO Premier League Jornada 17

El Everton de David Moyes se enfrenta este sábado al reto más grande de su temporada: intentar detener al líder solitario de la Premier League, el Arsenal.

Tras un calendario intenso de diciembre, los Toffees regresan a casa con la misión de sacudirse los últimos resultados negativos y demostrar que Goodison Park sigue siendo una de las aduanas más complicadas del futbol inglés para los equipos del Big Six.

El Arsenal llega a Liverpool en una posición inmejorable, ocupando la primera posición con 36 puntos. Los Gunners han demostrado una solidez defensiva envidiable, concediendo apenas 10 goles en lo que va del campeonato.

El equipo dirigido por Mikel Arteta encadena una racha de imbatibilidad de 11 partidos, consolidándose como el principal candidato para arrebatarle la corona al Manchester City.

Por su parte, el Everton se sitúa en el 9no puesto con 24 puntos. Aunque vienen de una dura derrota 0-2 ante el Chelsea, el equipo ha mostrado una notable mejoría respecto a la campaña anterior, logrando victorias clave contra rivales directos.

Sin embargo, el historial reciente contra los punteros es un desafío mental para el plantel, que busca dar un golpe de autoridad ante su afición.