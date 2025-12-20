Real Madrid vs Sevilla EN VIVO LaLiga Jornada 17

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Esteban Gutiérrez
20 de Diciembre de 2025

 

 

Este sábado, el Estadio Santiago Bernabéu se vestirá de gala para recibir uno de los enfrentamientos más históricos y apasionantes del fútbol español: Real Madrid vs Sevilla

En el marco de la Jornada 17 de LaLiga, ambos conjuntos llegan con la necesidad imperiosa de sumar puntos, aunque con objetivos opuestos en la tabla de clasificación. Mientras los blancos persiguen la estela del líder, el conjunto andaluz busca consolidar su reciente mejoría para escalar hacia los puestos europeos.

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, llega a esta cita tras un trabajado triunfo por 1-2 ante el Deportivo Alavés en la jornada anterior. Gracias a los goles de Kylian Mbappé y Rodrygo, el equipo merengue logró mantenerse firme en la segunda posición de la tabla con 39 puntos en 17 partidos disputados.

Por su parte, el Sevilla aterriza en la capital española con el ánimo renovado tras una exhibición ofensiva en la fecha 16, donde goleó 4-0 al Real Oviedo

Este resultado permitió a los andaluces escalar hasta la novena posición con 20 puntos y equilibrar su diferencia de goles (24 a favor y 24 en contra). Tras una racha de altibajos, el equipo sevillista parece haber encontrado la contundencia necesaria para plantar cara a los gigantes del campeonato y abandonar la irregularidad de las primeras jornadas.

