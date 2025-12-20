Así será el calendario de puentes y días festivos en México en 2026

Ya te puedes ir organizando por si tienes ganas de salir a pasear o descansar

Algunos días son obligatorios de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
Algunos días son obligatorios de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. | FREEPIK
Con la mira puesta en los descansos del 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo (LFT) ya nos dieron un adelanto de los días oficiales de descanso tanto para trabajadores como estudiantes. ¿Lo mejor? Habrá varios puentes y hasta podría sumarse un día extra por el Mundial de Futbol.

Los puentes son los días más esperados para muchos / FREEPIK
¿Cuáles son los días festivos obligatorios?

El Artículo 74 de la LFT establece que estos siete días serán de descanso obligatorio:

  1. Jueves 1 de enero – Año Nuevo
  2. Lunes 2 de febrero – Día de la Constitución (el 5 se recorre al lunes)
  3. Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez (el 21 se pasa al lunes)
  4. Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo
  5. Miércoles 16 de septiembre – Día de la Independencia
  6. Lunes 16 de noviembre – Revolución Mexicana (por el 20 de noviembre)
  7. Viernes 25 de diciembre – Navidad
La Ley Federal del Trabajo da unos días de descanso al año / FREEPIK
¿Se viene un día extra por el Mundial?

Ojo con esto: debido al Mundial de Futbol 2026, cuya inauguración será en México, las autoridades contemplan que el jueves 11 de junio también sea día de asueto. Todavía no es oficial, pero todo apunta a que muchos lo van a disfrutar.

Para la inauguración del Mundial se contempla que sea día de descanso / FREEPIK
Días festivos y puentes según la SEP

La SEP, por su parte, ya publicó su calendario escolar 2025-2026, y estos serán los días de descanso para estudiantes:

  • Lunes 2 de febrero
  • Lunes 16 de marzo
  • Viernes 1 de mayo
  • Martes 5 de mayo
  • Viernes 15 de mayo

Además, después de las vacaciones de diciembre, el regreso a clases está programado para el 12 de enero.

Así que ya puedes ir organizando vacaciones, escapadas o descansos con anticipación. ¿Ya anotaste todo?

Ve organizando tus días de descanso para estar con los que quieres / FREEPIK
