VIDEOS: Julieta Venegas, Salma Hayek y Danna brillan en el concierto más épico de Bad Bunny

La Ciudad de México vivió una noche histórica durante el penúltimo concierto de Bad Bunny, en el Estadio GNP. El “Conejo Malo” no solo incendió el escenario con su energía, sino que sorprendió al público al invitar a Julieta Venegas, quien se lució con una versión de Lento que provocó lágrimas, ovaciones y 50 mil gargantas coreando a todo pulmón.

“Lento” es, desde 2003, uno de los himnos del pop latino. Escrita por Julieta y el argentino Coti Sorokin, y producida por Cachorro López, mezcla acordeón y sintetizadores con una letra que habla sobre la paciencia en el amor.

Benito y Julieta en el ensayo antes de interpretar 'Lento' / Redes Sociales

Benito la cantó como si fuera suya. Con un piano de cola como altar, Julieta dio cátedra de presencia, y Bad Bunny, visiblemente conmovido, no le quitó los ojos de encima.

Salma, Danna, Santa Fe Klan y hasta Loreto Peralta

Pero no fue la única sorpresa. En “La Casita”, el segmento donde Benito se rodea de celebridades, los reflectores apuntaron a una invitada de lujo: Salma Hayek, quien a sus 59 años se robó el show bailando y cantando cada tema como verdadera fan.

Salma Hayek y Loreto Peralta no pararon de bailar todo el show / Redes Sociales

Junto a Salma, también estuvieron Danna Paola, Santa Fe Klan, Loreto Peralta y Latin Mafia. En uno de los momentos más virales de la noche, Bad Bunny abrazó a Danna y al rapero guanajuatense, provocando euforia total en el estadio. La conexión entre Benito y México fue más fuerte que nunca.

El evento se volvió tendencia inmediata. En redes, miles de fans lo calificaron como “el mejor concierto del año en México”. La mezcla de generaciones, estilos y estrellas fue un fenómeno: la elegancia de Salma, la nostalgia con Julieta y el poder del reggaetón de Bad Bunny hicieron magia.

Sin duda, una noche llena de estrellas en el concierto de Bad Bunny / Redes Sociales

¿Qué es “La Casita”?

No es un simple lugar VIP. “La Casita” es una sección dentro del show donde Bad Bunny integra a figuras del espectáculo, creando un momento viral casi garantizado. Cada ciudad tiene sus invitados, pero lo de CDMX fue cosa seria: estrellas, música y cultura mexicana elevadas al máximo.