¿Por qué Ca7riel y Paco Amoroso pausaron su gira y el lanzamiento de su álbum?

Ca7riel y Paco Amoroso, la sensación de la música urbana que en 2025 conquistó cinco premios Latin Grammy, sorprendieron el pasado 19 de diciembre con un anuncio inesperado: posponen indefinidamente el lanzamiento de su nuevo álbum Top of the Hills y cancelan la gira de presentación, comunicaron a través de sus redes sociales, asegurando que necesitan descansar y sanar tras un periodo de intensa exposición y presión.

El esperado álbum Top of the Hills queda temporalmente en pausa junto con la gira de presentación. / @ca7rielypacoamoroso

¿Por qué Ca7riel y Paco Amoroso detuvieron su nuevo álbum?

El álbum Top of the Hills, que tenía previsto estrenarse el mismo 19 de diciembre, fue grabado en “dos semanas electrizantes” según un comunicado de Sony, pero nunca llegó a salir al mercado.

La razón principal que dieron los artistas en su anuncio fue que el ritmo y la presión del éxito superaron su capacidad de manejo emocional y profesional. En su mensaje, expresaron:

“Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”.

Este comunicado, publicado directamente en sus perfiles, prioriza su bienestar personal y mental por sobre los compromisos comerciales.

El dúo argentino decidió hacer una pausa tras un año de intenso éxito y exposición mediática. / @ca7rielypacoamoroso

¿Qué significa esta pausa para sus fans y su carrera?

La decisión afecta dos grandes proyectos que el dúo tenía programados:

El lanzamiento de Top of the Hills , un álbum esperado que incluso había dejado escuchar su sencillo “Gimme More” y prometía mostrar una nueva etapa musical.

La gira de presentación, que acompañaría la salida del disco y que quedó pospuesta “hasta nuevo aviso”, sin fechas alternativas confirmadas.

Aunque los planes están en pausa, los artistas agradecieron el apoyo de sus seguidores y expresaron su deseo de volver cuando se sientan preparados.

“Necesitamos descansar y sanar”, expresaron los artistas en un mensaje a sus seguidores. / @ca7rielypacoamoroso

El contexto detrás de la decisión: ¿más que una pausa creativa?

El anuncio de Ca7riel y Paco Amoroso ocurre tras un año de ascenso meteórico en la escena musical, culminando con un éxito rotundo en los Latin Grammy 2025 y una presencia cada vez más global.

Ca7riel y Paco Amoroso agradecieron el apoyo de sus seguidores y prometieron mantenerlos informados. / @ca7rielypacoamoroso

La necesidad de frenar justo el día del lanzamiento sugiere que, además del cansancio físico, hay una reflexión profunda sobre la forma en que manejan su carrera y su salud mental. Este tipo de decisiones, cada vez más visibles en la industria, colocan el bienestar de los artistas al frente de sus estrategias creativas.