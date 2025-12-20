¡Se acabó el sueño! Alberto del Río ‘El Patrón’ termina en sexto lugar de La Granja VIP

Alberto del Río, conocido como 'El Patrón', concluyó su participación en La Granja VIP en el sexto lugar, quedándose a un paso de avanzar a la gran final del reality, en una etapa decisiva marcada por la presión, las estrategias y el desgaste físico y emocional de los concursantes.

El luchador profesional se mantuvo como uno de los personajes más mediáticos del programa, tanto por su trayectoria deportiva como por su carácter fuerte, lo que lo convirtió en un competidor que generó opiniones divididas entre la audiencia y dentro de la propia casa.

¿Qué fue lo más destacado de 'El Patrón'?

Durante su estancia en La Granja VIP, Del Río destacó en pruebas de fuerza y resistencia, aprovechando su pasado en el deporte de alto rendimiento; sin embargo, el reality no solo exige condición física, sino también habilidad social, estrategia y capacidad para adaptarse a la convivencia diaria.

En la recta final, la competencia se intensificó entre los participantes que lograron avanzar, quienes apostaron por alianzas, liderazgo en las tareas y un perfil más equilibrado frente a las cámaras, factores que terminaron inclinando la balanza en favor de otros concursantes.

La eliminación de “El Patrón” se dio en una semana clave, cuando los errores pesan más y cualquier desacierto puede costar la permanencia. A pesar de su esfuerzo, el voto y el desempeño general lo ubicaron en la sexta posición del certamen.

Los otros participantes que continúan en la lucha por el triunfo han demostrado constancia, capacidad de adaptación y una lectura más fina del juego, elementos que les permitieron superar esta etapa y colocarse entre los finalistas del programa.

¿Cómo le fue a 'El Patrón' en el reality show?

A lo largo de la temporada, La Granja VIP se caracterizó por enfrentamientos, momentos de tensión y episodios de compañerismo, con personalidades muy distintas que enriquecieron la narrativa del reality y mantuvieron el interés del público.

Con su salida, Alberto del Río se despide dejando huella como uno de los concursantes más comentados de la edición, mientras el reality entra en su fase definitiva rumbo a la gran final, donde solo los más consistentes buscarán consagrarse como el ganador.

