¡Sorpresa! Alberto del Río vuelve a ser parte de la página oficial de la WWE

Con la reciente adquisición de WWE con la empresa mexicana de lucha libre Triple A, los rumores y teorías de los fans comenzaron a hacerse presentes en redes sociales, pues de momento, lo único que está totalmente confirmado es el evento Worlds Collide el próximo 7 de junio, en el que participarán luchadores de NXT y Triple A, aunque todavía no se sabe quiénes serán los involucrados.

La noticia del fin de semana la ha dado la página web de WWE, pues recientemente ha sido añadido de regreso el perfil del luchador mexicano Alberto del Río, incluyendo una mini descripción de su paso por la empresa. Sin embargo, el regreso del Megacampeón de Triple A fue únicamente a la sección de alumni, es decir, los luchadores que son considerados como extrabajadores.

Hasta el momento no se tiene información acerca de los participantes o luchas confirmadas para el evento Worlds Collide, por lo cual se desconoce si el máximo campeón de la empresa mexicana tendrá participación ya sea en dicho evento, o bien, en algún show semanal.

Alberto del Río tuvo un gran paso por la WWE, pues a lo largo de sus años como luchador activo consiguió logros como un Royal Rumble, campeonatos mundiales y luchas frente a algunos de los máximos referentes norteamericanos; sin embargo su salida fue sumamente polémica, pues en aquel momento se dijo que Del Río había tenido un problema con el actual director creativo Triple H.

En dado caso de que el luchador mexicano regrese a las participaciones con su antigua empresa, no sería la primera vez que un campeón máximo de otra marca aparece sin ser parte del roster principal, pues recientemente el Campeón Mundial de TNA, Joe Hendry ha tenido apariciones en NXT y WrestleMania como parte de una de las alianzas de WWE con otras empresas del mundo.

