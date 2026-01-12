"Eso no se puede grabar": Wojciech Szczęsny sorprende en un live a Lamine Yamal con un peculiar festejo

Barcelona se convirtió en campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en lo que fue un auténtico partidazo; sin embargo, no solo el encuentro de futbol ha sido lo que llamó la atención de los aficionados en redes sociales, pues un momento entre dos compañeros se ha comenzado a llevar todos los reflectores.

Wojciech Szczęsny, uno de los porteros del equipo blaugrana, fue grabado de manera accidental por Lamine Yamal, quien estaba haciendo un live como parte de los festejos del equipo.

Barcelona logró imponerse en un partido frenético | AP

¿Qué pasó en el live de Lamine?

Con motivo de conectar con sus fans después de haberse llevado el primer trofeo del 2026, Lamine Yamal decidió hacer un live en el que leyó comentarios, mostró algunos bailes y mostró también algunos detalles de los vestidores después de haberse llevado la victoria en Arabia Saudita.

Sentado en una camilla, utilizando sus ya habituales lentes de campeonato y bailando un poco para sus fans, Lamine Yamal decidió hacer dentro del vestidor una toma general de lo que estaba pasando, colándose en el fondo, una escena bastante atípico para un jugador, teniendo como protagonista a Wojciech Szczęsny, el portero polaco ex de la Juventus.

Aunque por poco tiempo, pero en el video se puede ver fumar un poco a Szczęsny, algo que no es noticia para muchos; sin embargo, siendo un jugador profesional, no es una situación tan habitual. Al darse cuenta de que había grabado tal situación, Yamal decidió voltear de nueva cuenta la cámara en su dirección, mencionando de inmediato la frase: "Eso no se puede grabar".

🗣️ "ESO NO SE PUEDE GRABAR"



A Lamine Yamal se le apareció Wojciech Szczęsny fumando mientras grababa un Live tras ganar la Supercopa al Real Madrid 😅 pic.twitter.com/iOfAbdsqe5 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 12, 2026

Cabe resaltar que Lamine también fue parte de un video de algunos jugadores canteranos del Barcelona en el que se muestran algunos pasos de baile 'dedicados' al Real Madrid; en dicho video, Yamal estuvo acompañado de Roony Bardghji, Alejandro Balde y Marc Casadó.

Victoria culé... una vez más

Barcelona venció a Real Madrid en un encuentro que inició con gran intensidad, con los merengues generando peligro en los primeros minutos, pero el Barcelona fue creciendo con la posesión hasta imponer condiciones. La presión culé dio frutos con el primer gol de Raphinha, mismo que detonó la respuesta de Vinícius.

Duelo de números 10 en el campo | AP

A partir de ese momento, vino un segundo gol de los culés con Robert Lewandowski y antes de terminar el primer tiempo un empate tropezado por parte de Gonzalo García; ya en el segundo tiempo, vino el gol de la victoria, el cual estuvo nuevamente a cargo de Raphinha, quien sin duda fue el protagonista de la Final.