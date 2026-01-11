Arda Güler protagonizó uno de los mayores osos en la Final de la Supercopa de España

Lo que para el Barcelona fue una noche de festejos y celebración, para el Real Madrid terminó convertido en frustración y decepción, con Arda Güler como protagonista involuntario de uno de los episodios más incómodos tras la derrota merengue en la Supercopa de España 2026, título que se les escapó frente a su acérrimo rival.

El conjunto blanco llegó a la final luego de imponer condiciones ante el Atlético de Madrid en las semifinales, resultado que reforzó la confianza del equipo rumbo al partido decisivo. Del otro lado, el Barcelona aterrizaba con el ánimo a tope tras una contundente goleada 5-0 sobre el Athletic de Bilbao, un aviso claro del poder ofensivo que exhibiría en la disputa por el trofeo.

Estoy flipando con Arda Güler, mira como se cae y se va rápido al túnel de la vergüenza 😂 pic.twitter.com/BFR55oIMQ4 — Fran Futbol (@francoavilr) January 11, 2026

Para el duelo frente a la escuadra culé, Arda Güler inició el encuentro desde el banquillo de suplentes. El cuerpo técnico apostó por un mediocampo conformado por Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham, con la intención de controlar los tiempos y el ritmo del partido en una final que prometía alta exigencia.

El compromiso se desarrolló como un auténtico intercambio de golpes, con llegadas constantes en ambas áreas. Sin embargo, el Real Madrid se vio obligado a remar contracorriente al encontrarse abajo en el marcador en dos ocasiones, situación que incrementó la presión conforme avanzaban los minutos.

Acciones del partido | AP

Fue al minuto 68 cuando Xabi Alonso decidió mover sus piezas y realizó su primera modificación táctica, cambiando el esquema en busca del empate y del título. Arda Güler ingresó al terreno de juego en lugar de Federico Valverde, con la misión de aportar creatividad y desequilibrio en el último tercio del campo.

Lejos de reaccionar, el Real Madrid dejó espacios que fueron aprovechados por el Barcelona. Raphinha firmó el 3-2 definitivo, un golpe del que los blancos ya no lograron recuperarse, pese a volcar todo su aparato ofensivo en los minutos finales e incluso enviar a Thibaut Courtois al área rival en tiempo de compensación.

No pudieron | AP

Consumada la derrota y la consagración del Barcelona como campeón de la Supercopa de España, la frustración se apoderó del conjunto merengue. Arda Güler abandonó el terreno de juego de inmediato, visiblemente molesto por el resultado y por el desenlace del encuentro.

Fue entonces cuando el mediocampista turco protagonizó uno de los momentos más desafortunados de la noche. Entre ambas áreas técnicas encontró una botella que pateó con fuerza, pero el cambio del pasto natural al sintético le jugó una mala pasada: resbaló de forma aparatosa y quedó en el suelo, cerrando una final amarga con un ‘oso’ que rápidamente dio la vuelta en redes sociales.

