Real Madrid no hace pasillo al Barcelona después de la derrota en la Supercopa

La Supercopa de España volvió a ser blaugrana. El Barcelona derrotó al Real Madrid en un partido que -como la gran mayoría de Clásicos- estuvo cargado de polémica y un odio deportivo latente entre ambos equipos, cosas que se reflejó durante la premiación.

Después de la derrota merengue, la gran mayoría de jugadores del equipo blanco se dirigieron a su banca, lugar donde Xabi Alonso les pidió que salieran a ser condecorados con su medalla de segundo puesto. Los de Cataluña hicieron el pasillo en reconocimiento a sus rivales, sin embargo, el cuadro de Valdebebas no hizo lo propio.

Acciones del partido | AP

Al momento de subir al podio para recibir el trofeo y las medallas, el Real Madrid no devolvió el reconocimiento a su máximo rival, lo que causó indignación en la afición blaugrana. Sin embargo, momentos después, Kylian Mbappé fue señalado como el responsable de incitar a sus compañeros a no salir a reconocer al Barcelona.

Medios como Sport y algunas cámaras dentro del inmueble captaron la molestia del galo después de la Final y recibir sus medallas, para dirigirse casi de inmediato al vestidor. Algunos de sus compañeros lo siguieron, aunque otros mostraron un poco de respeto a su rival quedándose durante la celebración blaugrana.

El Barça ha hecho el pasillo a los subcampeones, mientras que Mbappe se ha llevado a sus compañeros a vestuarios, sin hacer el pasillos.



"Cuando pierde da la mano". Gesto feísimo, de mal compañero, antideportivo.pic.twitter.com/g07hyqbU53 — a Partido Unico (@aPartidoUnico) January 11, 2026

¿Cómo fue el partido de la Supercopa?

Como la mayoría de partidos en El Clásico, la tensión y la intensidad estuvieron a tope, pero fue el Barcelona quien pegó primero. Raphinha abrió el marcador y le regaló una efímera alegría a los blaugranas, antes de una locura total que fue el final del primer tiempo.

Vinícius Jr. empató el partido gracias a un gol al puro estilo de los regateadores más grandes de Brasil, aunque minutos después Robert Lewandowski le devolvió la ventaja al Barcelona. Sin embargo, Gonzalo García empató todo de nueva cuenta y dejó un segundo tiempo de alarido.

No pudieron | AP

El hombre del primer gol fue el encargado de cerrar el partido gracias a un gol con fortuna. El oriundo de Porto Alegre se encontró un balón en el área y remató de una, sin embargo, Raúl Asencio desvió el balón y terminó sin dejar sin opciones a Thibaut Courtois.

¿Cuándo se volverán a enfrentar el Barcelona y Real Madrid?

El próximo encuentro programado entre los dos equipos que mueven España y el mundo está programado para mayo. El compromiso en LaLiga será importante para ambos, en la lucha de un trofeo más para los dos.

Victoria | AP