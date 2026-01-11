Esta fue la última vez que Barcelona o Real Madrid no estuvieron en una Final de Supercopa de España

Se cumplen 21 años desde la última vez que ni el FC Barcelona ni el Real Madrid disputaron la Final de la Supercopa de España, una racha que refleja el dominio casi absoluto de los dos gigantes del futbol español en las últimas dos décadas. Desde entonces, al menos uno de los llamados “grandes” ha estado presente en el partido decisivo del torneo que abre oficialmente cada temporada en España.

¿Cuál fue aquella Final sin Real Madrid o Barcelona?

La última ocasión en la que ambos colosos se ausentaron de la final se remonta a la temporada 2004-05, un recuerdo cada vez más lejano para las nuevas generaciones de aficionados. En aquel entonces, la Supercopa ofreció un duelo distinto a lo habitual, con protagonistas que aprovecharon la ausencia de los dos clubes más mediáticos del país.

En esa edición, el Real Zaragoza se proclamó campeón tras imponerse 3-1 al Valencia, en una final que rompió con la lógica histórica del torneo. El conjunto aragonés mostró contundencia y personalidad para quedarse con el título, dejando en el camino a rivales de peso y firmando una de las páginas más recordadas de su historia reciente.

Desde aquel campeonato del Zaragoza, la Supercopa de España ha estado marcada por la presencia constante del Barcelona, del Real Madrid o de ambos. Ya sea en formato de ida y vuelta o en el actual sistema de final a cuatro, la hegemonía de los dos grandes se ha mantenido intacta, convirtiéndose en un sello distintivo del certamen.

El Barcelona ha sido uno de los clubes más beneficiados por esta tendencia, acumulando múltiples apariciones y títulos en el torneo. Generaciones lideradas por figuras como Ronaldinho, Messi, Xavi o Iniesta consolidaron la costumbre azulgrana de iniciar la temporada peleando por un trofeo, casi siempre con la Supercopa como primer objetivo.

Por su parte, el Real Madrid tampoco ha faltado a la cita, alternando ciclos de dominio con etapas de transición, pero manteniendo siempre la capacidad de llegar a la final. Con plantillas repletas de estrellas y una enorme profundidad competitiva, los merengues han sabido mantenerse como protagonistas constantes del torneo.

21 años de presencia Blaugrana o Merengue

Esta racha de 21 años sin una final “huérfana” de Barcelona y Real Madrid habla no solo de su poder deportivo, sino también de la desigualdad estructural que ha marcado al futbol español en el siglo XXI. Presupuestos, plantillas y proyección internacional han sido factores clave para sostener su supremacía.

Mientras tanto, el recuerdo del Zaragoza campeón ante el Valencia en 2004-05 permanece como una excepción histórica, casi romántica, en la Supercopa de España. Un recordatorio de que, aunque poco frecuente, el futbol todavía guarda espacio para sorpresas que rompan con el dominio de los de siempre.