‘No le doy más importancia’: Dani Carvajal manda contundente mensaje a Lamine Yamal previo a la Final de la Supercopa

A unas horas del arranque de la Gran Final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el capitán y leyenda Merengue, Dani Carvajal, confesó en rueda de prensa no pensar más en los incidentes anteriores con los jugadores del equipo blaugrana.

¿Qué dijo Carvajal?

Durante la zona de medios en el día previo al Clásico de España, el lateral del Madrid fue cuestionado sobre las situaciones subidas de nivel en partidos pasados contra el Barca, particularmente la última discusión entre los blancos y Lamine Yamal, a lo que Carvajal aseguró que ya quedó en el pasado.

“No se les olvida nada, ¿eh? Lamine es un chico joven y creo que no estuvo acertado en días previos a un Clásico. Pero sin más”, confesó Dani Carvajal en la zona de medios previo a la final.

Además de aclarar la situación, el jugador español también confesó que cada jugador busca defender sus intereses dentro del campo. Sin embargo, le deseo lo mejor a Yamal y al Barca, además de asegurar que el nuevo ‘10’ es un ‘gran chico’.

“Cada uno intenta defender lo suyo a nivel de clubes. Lamine es un gran chico. Lógicamente, no le deseo lo mejor para mañana. Pero se quedó ahí, no le doy más importancia”, concluyó.

Cuenta atrás

El duelo de la final entre el equipo de Valdebebas ante los de Sant Joan Despí, es uno de los más atractivos del segundo fin de semana de enero, pues más allá de disputarse el título de la Supercopa, el hecho de que se defina en un clásico da un sabor especial.

Para la final de la Supercopa, el Real Madrid llega con una victoria sufrida de 2-1 ante el Atlético de Madrid. Por su parte, el Barcelona se impuso de manera contundente ante el Athletic de Bilbao por un aplastante 5-0.