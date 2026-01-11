Florentino Pérez agradeció a aficionados su presencia en la Supercopa: “Que nadie dude de este equipo

A unas horas de la Gran Final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el presidente del cuadro Merengue, Florentino Pérez, agradeció a un grupo de fanáticos que se dieron cita en el centro de peñas madridista para apoyar a su equipo, asegurando que deben confiar en los jugadores y recordando su gran mandato.

Evento del Real Madrid I @realmadrid

¿Qué dijo Florentino?

El presi del Madrid apareció entre un grupo de alrededor de 500 personas que se encontraban en el hotel Jeddah Hilton, para el juego de la Supercopa. Tras su aparición, Florentino dio discurso sobre lo que es el Madrid y que nadie debe dudar de ellos.

“Este es el club de las 15 Copas de Europa, y que nadie dude de que nuestros jugadores, cada vez que se ponen la camiseta del Real Madrid, tienen muy claro algo que aquí no se discute, cómo es que no nos rendimos nunca”, declaró Florentino.

Encuentro de Peñas madridista I @realmadrid

Además de respaldar a sus jugadores, Florentino Pérez, aseguró que el equipo blanco es el protagonista del balompié mundial, siendo el más ganador en los últimos años y que todo es por y para la afición.

“Esta camiseta blanca es la protagonista de los momentos más extraordinarios de la historia de este deporte. Representa la pasión y la emoción del fútbol y pertenece al corazón de todos vosotros, al corazón de la gente”, añadió.

‘Que nadie dude de nosotros’

En su discurso con la gente del Madrid, el presidente aseguró que los jugadores siempre dejan el alma en la cancha al ponerse la camiseta y que en esta final no sería la excepción, además de recordarle a los asistentes los galardones obtenidos y el por que son reconocidos como el mejor club del mundo.

“En estos últimos 15 años, el Real Madrid ha vivido una de las etapas más exitosas de su historia. Juntos hemos conseguido 30 títulos, entre ellos 6 Copas de Europa. La fuerza y la unidad de todo el madridismo han sido fundamentales en este ciclo ganador. Gracias por todo lo que le dais al Real Madrid, y por estar siempre al lado de nuestro equipo para seguir construyendo la leyenda del mejor club del mundo”, declaró Pérez.

@realmadrid

Por último, Florentino Pérez prometió que los jugadores darán el máximo en el juego ante el odiado rival, esto con el fin de representar a su gente y hacerlos sentir orgullosos, ya que ellos sienten todo el apoyo que la hinchada madridista les da en cualquier parte del mundo.

“Quiero que sepáis que nuestros jugadores sienten vuestra fuerza y vuestra pasión. Ellos lo van a dar todo para que estéis orgullosos de su entrega y de su compromiso por un escudo y por una camiseta que son los símbolos de nuestros valores”, concluyó.