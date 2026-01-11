Fiorentina vs AC Milan EN VIVO Serie A Jornada 20

Este sábado de la Jornada 20 de la Serie A, el Estadio Artemio Franchi será el escenario de un duelo de contrastes absolutos que abre la segunda vuelta del campeonato italiano. El AC Milan, firme candidato al título, visita a una Fiorentina que atraviesa uno de sus momentos más críticos en años recientes.

El AC Milan llega a Florencia consolidado en la segunda posición con 38 puntos (y un partido pendiente), situándose a solo cuatro unidades del líder Inter de Milán. 

Los dirigidos por Massimiliano Allegri atraviesan una racha espectacular, acumulando 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota en la liga. El conjunto rossonero ha demostrado ser un muro defensivo, habiendo encajado apenas 13 goles en lo que va del certamen, la segunda mejor cifra de todo el campeonato.

Por el contrario, la Fiorentina vive una pesadilla deportiva al ocupar la 19ª posición con apenas 13 puntos. A pesar de su historia y jerarquía, el conjunto "Viola" se encuentra en plena zona de descenso, con un balance preocupante de 2 victorias, 7 empates y 10 derrotas. 

No obstante, el equipo de Florencia ha mostrado señales de vida en sus compromisos más recientes, logrando un valioso empate 2-2 ante la Lazio y una victoria previa ante la Cremonese, lo que les permite soñar con una remontada en esta segunda mitad del torneo.

