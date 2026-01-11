¡Paso perfecto! Hansi Flick llega a la Final de la Supercopa de España con 100 por ciento de efectividad

Hansi Flick no solo ha transformado el juego del FC Barcelona, sino que ha trasladado a la Ciudad Condal un aura de infalibilidad que parece acompañarlo en cada cita por el título. Este fin de semana, frente al Real Madrid, el estratega teutón se enfrenta a su octava final con un objetivo estadístico que roza lo imposible: mantener su efectividad del 100%.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

Un historial que intimida a Europa

La leyenda de Flick en los partidos de eliminación directa comenzó en el Bayern de Múnich. En apenas año y medio, el técnico convirtió al gigante bávaro en una máquina de ganar finales. Desde la obtención de la Champions League 2020 ante el PSG hasta el Mundial de Clubes, Flick dirigió cinco finales y levantó los cinco trofeos.

Su llegada a España no ha alterado esta dinámica. En lo que va de la temporada 2024-2025, ya ha sumado dos títulos más a su palmarés personal, venciendo precisamente al Real Madrid en escenarios de máxima tensión como la Supercopa y la Copa del Rey.

Flick ganó cinco finales con Bayern Múnich | AP

Las 7 batallas ganadas por Flick

Hasta el momento, nadie ha podido derrotar a un equipo de Hansi Flick en una final:

Con Bayer Múnich:

Copa de Alemania 2020: Victoria ante el Bayer Leverkusen (4-2). UEFA Champions League 2020: Victoria ante el PSG (1-0). Supercopa de Europa 2020: Victoria ante el Sevilla (2-1). Supercopa de Alemania 2020: Victoria ante el Borussia Dortmund (3-2). Mundial de Clubes 2020: Victoria ante Tigres UANL (1-0).

Con Barcelona:

Supercopa de España 2025: Victoria ante el Real Madrid (5-2). Copa del Rey 2025: Victoria ante el Real Madrid (3-2).

El Clásico como examen definitivo

La octava final de Flick se presenta como el reto de consolidación absoluta. El Real Madrid, consciente de los antecedentes recientes, buscará romper la estadística de un entrenador que parece tener la fórmula secreta para los partidos de 90 (o 120) minutos.