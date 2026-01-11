OFICIAL: Luca Orellano es nuevo jugador de Rayados de Monterrey

Los Rayados de Monterrey hicieron oficial el fichaje de Luca Orellano, quien se convierte en nuevo jugador del club para el presente torneo.

El anuncio se dio después de varios días en los que el futbolista ya se encontraba en la ciudad, sin que se hiciera oficial su incorporación debido a que aún faltaba la liberación de su pase internacional por parte de la MLS.

Una vez resuelto el trámite administrativo, la directiva albiazul confirmó su llegada, consolidándolo como el segundo refuerzo de Rayados para esta competencia.

Orellano llega procedente del FC Cincinnati de la Major League Soccer, equipo en el que militó durante las últimas temporadas y donde tuvo participación constante.

El nuevo jugador de Monterrey es argentino, tiene 25 años y se desempeña principalmente como extremo, posición en la que destaca por su velocidad y capacidad ofensiva.

Rayados y Orellano acordaron un contrato por cuatro años, lo que refleja la confianza del club en su proyección y aportación a mediano plazo.

Durante su etapa con el Cincinnati, el atacante disputó un total de 77 partidos oficiales, en los que logró marcar 15 goles, números que respaldan su rendimiento.

Con esta incorporación, Rayados continúa reforzando su plantel con miras a ser protagonista del torneo y fortalecer su ataque por las bandas.