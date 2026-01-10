Luca Zidane se ve envuelto en una pelea después de la eliminación frente a Nigeria en la Copa Africana

La eliminación de Argelia de la Copa Africana de Naciones tras caer 2-0 frente a Nigeria estuvo marcada por escenas lamentables que opacaron el desarrollo deportivo del encuentro. El silbatazo final dio paso a una serie de incidentes tanto dentro del campo como en los vestuarios, protagonizados por jugadores argelinos visiblemente alterados por el resultado.

Nigeria se impuso con autoridad y merecimiento, respaldada por una destacada actuación de Victor Osimhen, quien fue determinante al registrar un gol y una asistencia. El delantero lideró el triunfo que clasificó a las Águilas Verdes a las semifinales del torneo, instancia en la que enfrentarán a Marruecos, país anfitrión, el próximo miércoles en Rabat.

Jugadores de Argelia y de Nigeria protagonizaron pelea tras el partido | FOTO TOMADA DEL VIDEO

Sin embargo, el cierre del partido estuvo lejos de la calma. En diversos videos difundidos en redes sociales se observa a varios futbolistas de Argelia intentando confrontar a jugadores nigerianos, sin que los altercados pasaran a mayores. Entre los involucrados se identifica al guardameta Luca Zidane, hijo del exfutbolista francés Zinedine Zidane, quien también aparece en medio de los conatos de bronca.

Las tensiones no se limitaron al cruce entre jugadores. Tras el final del encuentro, un grupo numeroso de futbolistas argelinos rodeó al cuerpo arbitral para reclamar airadamente por decisiones tomadas durante el partido, situación que obligó a la intervención del personal de seguridad para evitar agresiones.

Jugadores de Argelia y de Nigeria protagonizaron pelea tras el partido | FOTO TOMADA DEL VIDEO

Otro de los videos que circularon ampliamente muestra a los árbitros intentando resguardarse en la zona de vestuarios, mientras eran perseguidos por jugadores de Argelia. Nuevamente, la rápida actuación de los elementos de seguridad evitó que el incidente escalara a un enfrentamiento físico.

El clima de tensión también se trasladó a las tribunas del Estadio de Marrakech, donde aficionados argelinos comenzaron a lanzar objetos hacia el terreno de juego. Algunos incluso intentaron invadir la cancha, lo que generó momentos de riesgo y obligó a reforzar las medidas de control en el inmueble.

Jugadores de Argelia y de Nigeria protagonizaron pelea tras el partido | FOTO TOMADA DEL VIDEO

Los incidentes continuaron en el interior del estadio, específicamente en la zona de vestuarios, donde se registraron enfrentamientos que, en esta ocasión, no involucraron a futbolistas. De acuerdo con las imágenes difundidas, fueron periodistas quienes protagonizaron una riña en un espacio cerrado y abarrotado.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.