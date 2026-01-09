Así se jugarán las Semifinales de la Copa Africana de Naciones

Se definen a las mejores cuatro selecciones en la Copa Africana de Naciones, Senegal y Marruecos son las primera invitadas a las Semifinales, del máximo torneo de África, a la espera de confirmar a los últimos representativos que saldrán de los duelos Argelia vs Nigeria y Egipto vs Costa de Marfil.

‘Los Leones de Teranga’ se medirán al ganador del juego entre Costa de Marfil y Egipto; por su parte, Marruecos espera a Argelia o Nigeria. En donde ‘Los Elefantes’ siguen a la defensa como los actuales campeones del certamen.

Senegal l AP

Senegal doblegó a Malí

Senegal venció 1-0 a un Mali que jugó todo el segundo tiempo en inferioridad numérica en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. El único gol del partido fue obra de Iliman Ndiaye en la primera mitad del cotejo.

El gol cayó en el minuto 27 después de una desatención del arquero de Malí quien dejó pasar el esférico de Krépitan Diatta para que llegara Ndiaye para empujar el balón a boca de jarro sentenciando desde antes de la media el juego.

Malí se quedaría con un hombre menos tras la expulsión de Yves Bissouma que sumó la segunda amonestación por una falta sobre Sadio Mané y recibió una segunda tarjeta amarilla antes del entretiempo por una falta sobre Idrissa Gueye.

Marruecos l AP

¿Cómo fue el pase de Marruecos?

Marruecos se unió a Senegal en las semifinales de la Copa Africana de Naciones con una victoria de 2-0 sobre Camerún en donde Brahim Díaz nuevamente apareció para hacerse presente en el marcador àra los anfitriones y cosechar su quinto gol de forma consecutiva.

Ismael Saibari selló el triunfo en el minuto 74 con un disparo raso al segundo palo tras un tiro de esquina para finiquitar el partido, minutos después de que Camerún estuviera cerca de empatar los cartones en el partido que pusiera un frenético duelo.

Con ello el cinco veces campeón de la Copa Africana de Naciones se quedó eliminada del torneo y ahora Marruecos se pone como una de las grandes favoritas a levantar el trofeo de la mano de un joven jugador del Real Madrid.

Copa Africana de Naciones l AP



