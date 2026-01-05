Así se jugarán los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones

Los Cuartos de Final están por confirmarse, solo quedan dos boletos para definir a los ocho mejores de la Copa Africana de Naciones; Argelia se medirá a RD Congo y Costa de Marfil a Burkina Faso. Senegal, Malí, Marruecos, Camerún, Egipto y Nigeria se encuentran en la siguiente ronda.

Al momento no hay dos duelos confirmados Malí se medirá a Senegal y Camerún a Marruecos, ambos duelos de pronóstico reservado. Mientras que, Nigeria se medirá al vencedor del juego entre Argelia y RD Congo.

Marruecos l AP

¿El juego más relevante de los Cuartos de Final?

Camerún se medirá a Marruecos, dos equipos de gran trascendencia y de los de mayor protagonismo en los últimos años. ‘Los Leones Indomables’ se impusieron 2-1 a Sudáfrica para hacer acto de presencia en la siguiente ronda.

Mientras que los marroquíes hicieron lo propio ante Tanzania por la mínima. Todo esto en medio de que FIFA busca una nueva sede para el novedoso torneo, el cual ha heredado el formato anterior de los Mundiales, contando con 32 equipos. Dicha nueva sede podría cambiar de continente y viajar a África, pues Marruecos lleva la delantera.

Egipto l AP

Senegal vs Malí

Las selecciones de Senegal y Malí se enfrentarán en un atractivo duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, en un choque que promete intensidad, talento y una fuerte carga táctica. Ambos combinados llegan con argumentos sólidos tras superar la fase de grupos y los octavos de final, consolidándose como protagonistas del torneo continental.

Egipto y Nigeria se unen a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025, consolidándose entre los ocho mejores equipos del torneo continental y preparándose para los duelos decisivos que definirán a los semifinalistas en Marrakech y Agadir.

Los Faraones tuvieron un ligero descuido pero para la segunda parte terminaron rematando a Benín de la mano de Mohamed Salah para sellar el pase a los Cuartos de Final en donde reafirman su condición de luchar por alzar el trofeo.

Las Súper Águilas nigerianas desataron el festín de goles con Vitor Oshimen que simplemente hizo lo suyo y contribuyó con un par de goles en la goleada 4-0 sobre Mozambique que no metío las manos en este duelo en el Fez Stadium de Marruecos.

Nigeria l AP



