Copa Africana de Naciones; así se jugarán los Octavos de Final

Se terminó la Fase de Grupos en la Copa Africana de Naciones, por lo que los encuentros de Octavos de Final en esta competición ya están decididos, mismos que arrancarán el próximo fin de semana.

Marruecos, Egipto, Nigeria, Senegal, Argelia y Costa de Marfil son las selecciones que terminaron como líderes en sus respectivos grupos, siendo acompañadas por Mali, Sudáfrica, Túnez, República Democrática del Congo, Burkina Faso y Camerún, que fueron los segundos lugares.

En esta competición pasaron los cuatro mejores terceros lugares, ocupado ese puesto selecciones como Benin, Sudán, Mozambique y Tanzania, que accedió a esta ronda sin haber ganado un solo partido en la competición.

¿Cómo quedan los cruces de los Octavos de Final?

Senegal vs Sudán Mali vs Túnez Marruecos vs Tanzania Sudáfrica vs Camerún Egipto vs Benin Nigeria vs Mozambique Argelia vs RD Congo Costa de Marfil vs Burkina Faso

¿Cuándo comenzarán los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones?

Después de recibir el año nuevo, los Octavos de Final arrancarán el próximo sábado tres de enero, con los juegos entre Senegal vs Sudán y el Mali vs Túnez.

Cada día tendrá dos juegos, por lo que los Octavos de Final se extenderán hasta el próximo martes 6 de enero, donde Argelia vs RD Congo y Costa de Marfil vs Burkina Faso serán los juegos que decidan a los últimos clasificados a los Cuartos de Final.

Los Cuartos de Final se jugarán los días 9 y 10 de enero, las semifinales el 14 y la Gran Final el próximo 18 de enero.

Estos partidos cerrarán 2025