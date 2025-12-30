Estos partidos se jugarán el miércoles 31 de diciembre; para cerrar 2025

La Copa Africana de Naciones será la competición que dará el cerrojazo al año calendario con estos partidos de Fase de Grupos

Estos partidos cerrarán 2025
Estos partidos cerrarán 2025 | AP
Marcos Olvera García
30 de Diciembre de 2025

Este miércoles termina el año calendario, 2025 se termina y estos son los partidos que darán el cerrojazo a los 12 meses que se despiden en 24 horas.

Antes de los dos encuentros de la Copa Africana de Naciones, la actividad comenzará a las 09:25 de la mañana, cuando el Neom Sports Club reciba al Al-Ittihad FC en la jornada número 11 de la Liga de Arabia Saudita.

Después, a las 10:00 am hora local, Guinea Ecuatorial se enfrentará a Argelia en el último duelo del grupo E en la Copa Africana de Naciones, los argelinos buscan ser líderes absolutos de su grupo, tienen seis puntos y quieren una nueva victoria ante el último del sector.

Más tarde, a las 13:00 hrs CDMX, Costa de Marfil se enfrentará a Gabón en un caso similar, los gaboneses son últimos y los marfileños quieres alejarse de Camerún, que también tiene cuatro puntos.

¿Qué otros partidos se juegan este miércoles?

Sudán y Burkina Faso quieren asegurar sus lugares en la siguiente fase de la Copa Africana de Naciones, ambos tienen tres unidades y buscan terminar la fase de grupos de la mejor manera.

Camerún y Mozambique también se enfrentarán por un lugar en la siguiente ronda de la Copa Africana de Naciones, los cameruneses tienen cuatro puntos y buscan el liderato, en caso de que Costa de Marfil pierda ante Gabón, Mozambique (con tres) podría terminar mejor posicionado y evitar enfrentarse a un líder de grupo.

¿Qué otros partidos se jugarán en la Liga Árabe?

Al-Kholood Club y el Al-Hilal se enfrentará a las 10:00 hrs de la CDMX, mientras que el Al-Shabab hará lo propio recibiendo al Al-Qadisiya de Julián Quiñones.

