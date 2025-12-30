Estos partidos se jugarán el miércoles 31 de diciembre; para cerrar 2025

Este miércoles termina el año calendario, 2025 se termina y estos son los partidos que darán el cerrojazo a los 12 meses que se despiden en 24 horas.

Antes de los dos encuentros de la Copa Africana de Naciones, la actividad comenzará a las 09:25 de la mañana, cuando el Neom Sports Club reciba al Al-Ittihad FC en la jornada número 11 de la Liga de Arabia Saudita.

Después, a las 10:00 am hora local, Guinea Ecuatorial se enfrentará a Argelia en el último duelo del grupo E en la Copa Africana de Naciones, los argelinos buscan ser líderes absolutos de su grupo, tienen seis puntos y quieren una nueva victoria ante el último del sector.

Más tarde, a las 13:00 hrs CDMX, Costa de Marfil se enfrentará a Gabón en un caso similar, los gaboneses son últimos y los marfileños quieres alejarse de Camerún, que también tiene cuatro puntos.

¿Qué otros partidos se juegan este miércoles?

Sudán y Burkina Faso quieren asegurar sus lugares en la siguiente fase de la Copa Africana de Naciones, ambos tienen tres unidades y buscan terminar la fase de grupos de la mejor manera.

Camerún y Mozambique también se enfrentarán por un lugar en la siguiente ronda de la Copa Africana de Naciones, los cameruneses tienen cuatro puntos y buscan el liderato, en caso de que Costa de Marfil pierda ante Gabón, Mozambique (con tres) podría terminar mejor posicionado y evitar enfrentarse a un líder de grupo.

¿Qué otros partidos se jugarán en la Liga Árabe?

Al-Kholood Club y el Al-Hilal se enfrentará a las 10:00 hrs de la CDMX, mientras que el Al-Shabab hará lo propio recibiendo al Al-Qadisiya de Julián Quiñones.