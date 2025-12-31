Victoria de Argelia y reafirma liderato del Grupo E

Los argelinos superaron con creces al Congo y se unen a los candidatos al título

Victoria de Argelia
Victoria de Argelia | AP
Associated Press (AP)
31 de Diciembre de 2025

Argelia, ya asegurada de encabezar el grupo, se despidió antes de su encuentro de Octavos de Final con Congo con una victoria por 3-1 sobre Guinea Ecuatorial, que terminó con tres derrotas.

Grupo E de la Copa Africana de Naciones I AP

Victoria y candidatura

Zineddine Belaid, Fares Chaibi e Ibrahim Maza anotaron en la primera mitad para Argelia.

El veterano delantero Emilio Nsue, jugando por primera vez legalmente en la Copa Africana, anotó un brillante gol de consolación para el Trueno Nacional en la segunda mitad. Nsue, de 35 años, fue el máximo goleador en la última edición, pero la FIFA en 2024 dictaminó que nunca fue elegible durante sus 11 años jugando para Guinea Ecuatorial. Finalmente fue autorizado para jugar en marzo de este año.

Selección de Argelia I AP

Camerún y Costa de Marfil en acción

El cinco veces ganador Camerún y el campeón defensor Costa de Marfil buscaban el primer lugar en el Grupo F más tarde el miércoles.

Selecciones de Camerún y Costa de Marfil I AP

Camerún se enfrentará contra Mozambique, y Costa de Marfil se vera las caras ante la Selección de Gabón.

Mozambique también podría encabezar el grupo en caso de algunos resultados, mientras que Gabón ya está eliminado de la competencia africana.

AP

TE PUEDE INTERESAR

Pep Guardiola en la Premier League

Futbol Internacional | 31/12/2025

Pep Guardiola aseguró que la pelea por la Premier League no está cerrada en dos equipos y llenó de elogios al Sunderland
FIFA impone sanción al Botafogo por el caso Thiago Almada

Internacionales | 31/12/2025

FIFA impone sanción a Botafogo después de incumplir pagos por el fichaje de Thiago Almada
Nigeria, con cuadro suplente, golea a Uganda

Internacionales | 30/12/2025

Nigeria, con cuadro suplente, golea a Uganda y se afianza a Octavos de Final
Te recomendamos
Sudán avanza en la Copa Africana pese a la derrota y la guerra en casa
Futbol

LO ÚLTIMO