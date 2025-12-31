Victoria de Argelia y reafirma liderato del Grupo E

Argelia, ya asegurada de encabezar el grupo, se despidió antes de su encuentro de Octavos de Final con Congo con una victoria por 3-1 sobre Guinea Ecuatorial, que terminó con tres derrotas.

Grupo E de la Copa Africana de Naciones I AP

Victoria y candidatura

Zineddine Belaid, Fares Chaibi e Ibrahim Maza anotaron en la primera mitad para Argelia.

El veterano delantero Emilio Nsue, jugando por primera vez legalmente en la Copa Africana, anotó un brillante gol de consolación para el Trueno Nacional en la segunda mitad. Nsue, de 35 años, fue el máximo goleador en la última edición, pero la FIFA en 2024 dictaminó que nunca fue elegible durante sus 11 años jugando para Guinea Ecuatorial. Finalmente fue autorizado para jugar en marzo de este año.

Selección de Argelia I AP

Camerún y Costa de Marfil en acción

El cinco veces ganador Camerún y el campeón defensor Costa de Marfil buscaban el primer lugar en el Grupo F más tarde el miércoles.

Selecciones de Camerún y Costa de Marfil I AP

Camerún se enfrentará contra Mozambique, y Costa de Marfil se vera las caras ante la Selección de Gabón.

Mozambique también podría encabezar el grupo en caso de algunos resultados, mientras que Gabón ya está eliminado de la competencia africana.