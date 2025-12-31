Espanyol 'blinda' su estadio previo a la visita de Barcelona en LaLiga

El 2026 será un año lleno de deporte, desde los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina hasta la Copa Mundial de la FIFA, además de las ligas nacionales en todo el mundo. En este contexto, uno de los torneos que regresarán a la actividad el primer fin de semana del año es LaLiga, con el derbi entre Espanyol y Barcelona como uno de los partidos más atractivos.

Por parte del equipo de Hansi Flick, el objetivo es consolidarse líder y mantener la diferencia de al menos cuatro puntos con Real Madrid. Mientras que los Periquitos quieren afianzarse en zona de clasificación a Europa League, por lo que vencer a su más grande rival y actual campeón de España será un resultado importante para empezar el año.

Sin embargo, un juego de este calibre no está exento de riesgos y por ello la directiva de Espanyol decidió "reforzar" la seguridad en el RCDE Stadium. En específico, se enfocó en las porterías, en las cuales colocó redes para evitar cualquier tipo de agresión contra el arquero blaugrana, Joan García.

El regreso de Joan García preocupa a la directiva de los Periquitos | AP

¿Por qué el Espanyol colocó redes en las porterías?

Por medio de un comunicado, el club blanquiazul informó cuáles serán las medidas de seguridad para el partido de este sábado 3 de enero. "Esta actuación se ha adoptado con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes y favorecer un desarrollo adecuado del evento", señaló el club en su comunicado.

Si bien no se refiere en específico a García, el regreso del portero de 24 años por primera vez a El Prat de Llobregat representa un riesgo para las autoridades. García se formó como jugador con Espanyol, pero en el pasado mercado de verano fichó con Barcelona para la Temporada 2025-26, algo que la afición periquita vio como una gran traición.

La afición de Espanyol ya invadió el campo en un compromiso ante el Barça | AP

En este contexto, y con el antecedente de mayo 2023, cuando la afición invadió el campo mientras el Barça celebraba su título, la directiva de Espanyol decidió tomar nuevas medidas. Además de las redes, no se permitirá el acceso a nadie que porte una playera, bufanda o cualquier símbolo identificativo con los culés.

¿Cuándo y a qué hora será el Derbi Catalán?

La Jornada 18 de LaLiga 2025-26 está programada para comenzar este viernes 2 de enero con el partido entre Rayo Vallecano y Getafe. En cuanto al juego de Espanyol ante Barcelona, pondrá fin a la actividad sabatina, el sábado 3 de enero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirs por la señal de Sky Sports 522.