Nigeria, con cuadro suplente, golea a Uganda y se afianza a Octavos de Final

Con su equipo ya asegurado en el primer lugar del grupo, el entrenador de Nigeria, Eric Chelle, optó por descansar a muchos de sus habituales, incluidos Ademola Lookman, Alex Iwobi y Bright Osayi-Samuel. Victor Osimhen jugó desde el inicio.

Fisayo Dele-Bashiru centró para que Paul Onuachu anotara con un sencillo remate en el minuto 28, y las escasas esperanzas de Uganda se desvanecieron efectivamente apenas en el inicio de la segunda mitad del duelo.

Nigeria l AP

El portero Denis Onyango no pudo continuar después del descanso, y su reemplazo Salim Magoola fue expulsado en el minuto 50 por tocar el balón fuera del área. Magoola no pudo resistirse a detener un disparo de Osimhen.

El tercer portero de Uganda, Nafian Alionzi, pronto concedió cuando Raphael Onyedika disparó el balón entre sus piernas para el 2-0 en el minuto 62, cinco minutos antes de que Onyedika anotara otro gol y esto desataba lo insólito.

Rogers Mato restauró algo del orgullo ugandés en el minuto 75 con un excelente globo sobre Francis Uzoho en el gol de Nigeria, escuadra que jugaba solamente por trámite con miras a la siguiente ronda de la Copa Africana de Naciones.

Túnez tuvo un respiro cuando Ibrahim Hamad fue penalizado tras una revisión del VAR por arrastrar a Hazem Mastouri. Gharbi convirtió el penalti en el minuto 43. Salum respondió después del descanso con un disparo bajo que se deslizó por el césped mojado dentro del poste izquierdo.

Oshimen l AP

¿Quiénes se quedaron con los últimos boletos?

Tanzania y Túnez aseguraron los últimos lugares disponibles en la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones el martes al empatar 1-1, lo que eliminó a Angola. El gol de Feisal Salum para Tanzania, que anuló el penalti de Ismaël Gharbi, envió a las Taifa Stars a los octavos de final como uno de los mejores terceros lugares de los seis grupos.

Se terminó para Angola

Angola, que terminó tercero en el Grupo B con dos puntos, había estado esperando un favor de Túnez para vencer a Tanzania y otro de Nigeria, que cumplió al derrotar 3-1 a Uganda; sin embargo, ya se desvaneció sus posibilidades.