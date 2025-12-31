Otra lesión para Kylian: ¿Mbappé se pierde la Supercopa de España con el Real Madrid?

Vuelven las malas noticias para el Real Madrid y Kylian Mbappé previo al viaje y disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudita; y es que, el francés ha presentado un diagnóstico, después de las pruebas médicas, con esguince en su rodilla izquierda.

El anuncio del Real Madrid ha provocado que esté descartado para el duelo de la siguiente jornada entre los Merengues y Betis a disputarse en el Santiago Bernabeú; sin embargo, el equipo no lo descarta para jugar en Arabia Saudita y está contemplado.

Real Madrid por la revancha en Arabia Saudita

Real Madrid volverá a Arabia Saudita en busca de revancha tras caer ‘humillados’ en la Gran Final ante el Barcelona. Los Merengues terminaron siendo vapuleado por el FC Barcelona, los dirigidos por Hans-Dieter Flick comenzaron perdiendo la Final para finalizar con voltereta.

El conjunto blanco debutará ante el Atlético de Madrid en una Semifinal en busca de llegar a la cita final, pero antes estarán siguiendo de cerca a Mbappé para ver su evolución para ser alineado en el inicio por Xabi Alonso.

¿Mbappé entre los históricos?

Kylian Mbappé quién llegó como el futuro del Real Madrid hoy ya es una realidad, pues no es para menos, el atacante dorsal ‘10’ logró igualar a Cristiano Ronaldo como el máximo goleador en un año con el equipo merengue.

Durante la Jornada 18 de LaLiga, el equipo del Real Madrid recibió al Sevilla, en el último partido de la temporada del 2025. Ambos equipos llegaban con la misma necesidades de puntos, sin embargo, el equipo local tenía una ‘misión extra’, ayudar a Mbappé.

En un duelo cerrado y con muchas fallas por parte de los blancos, los minutos comenzaban a consumirse y el gol 59 del francés no se presentaba. En los minutos finales, una falta dentro del área chica recibida por Rodrygo se terminó por convertir en penal, mismo que sería cobrado por el 10.

Pese a la marca de Mbappé, es imposible no recordar lo que hizo Cristiano Ronaldo en el año de 2013, donde ‘voló’ junto con el Madrid mientras imponía su récord goleador, ayudando al equipo a cerrar en la parte alta de la Liga de España, tal y como lo está haciendo Kylian.