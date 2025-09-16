Kylian Mbappé, con el doblete en Champions, llegó a los 50 goles con el Real Madrid

El delantero francés ya llegó al medio centenar de goles vestido con la playera del 15 veces campeón de la UEFA Champions League

Mbappé llegó a los 50 goles con la playera del Real Madrid | AP
Marcos Olvera García
16 de Septiembre de 2025

Este martes, en la primera jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League, el Real Madrid venció al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu, con doblete de Kylian Mbappé.

Esos dos goles, que marcó el exdelantero del Paris Saint-Germain, significaron los primeros 50 tantos que Mbappé marca con el Real Madrid, en 64 partidos disputados con el cuadro merengue.

Mbappé llegó a los 50 goles con el Real Madrid | AP

Kylian Mbappé ha marcado 35 goles en 38 partidos en LaLiga, dos tantos en cuatro encuentros de Copa del Rey, un gol en dos partidos de la Supercopa de España, un gol en tres partidos del Mundial de Clubes, un gol en un partido de la Copa Intercontinental y nueve goles en 15 partidos en la UEFA Champions League.

Con los 50 goles alcanzados, Mbappé se convierte en el segundo jugador en llegar más rápido a esa cifra vistiendo la playera del Real Madrid, el jugador que necesito menos goles para llegar al medio centenar de tantos marcados fue Cristiano Ronaldo, que marcó las cinco decenas en 54 partidos.

Mbappé llegó a los 50 goles con el Real Madrid | AP

