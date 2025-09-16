Tite, histórico entrenador brasileño, apunta a ser el nuevo estratega de Venezuela

Venezuela pone la mira en el Mundial del 2030. Tras haber quedado fuera de la próxima justa mundialista, la vinotinto decidió hacer un cambio en su dirección técnica dejando ir a su DT, ahora, han anunciado que el histórico Tite, se integrará a la Selección.

Después de una gestión de 20 meses en la que no pudo conseguir una clasificación al Mundial ni al repechaje, el técnico Fernando Batista fue despedido junto con su cuerpo técnico. El argentino se despidió tras 28 partidos en los que sumó nueve victorias, ocho empates y 11 derrotas.

Despidieron al argentino | AP

Un nuevo entrenador

De acuerdo con reportes brasileños, la Federación Venezolana inició conversaciones con el técnico Tite para que se haga cargo de la selección absoluta masculina del país para el próximo ciclo mundialista. Esto tras haber pasado el último año lejos de los terrenos de juegos.

Tras dejar su puesto con el Flamengo en el 2024, el DT decidió tomarse un descanso y ahora se someterá a una cirugía de rodilla. Tras el procedimiento la Vinotinto podrá entrar en negociaciones con el estratega de 64 años de cara al Mundial del 2030.

Lleva un año sin dirigir | MEXSPORT

La carrera de Tite

En caso de llegar a un acuerdo con la Selección Venezolana, Tite llegaría a su segunda selección tras haber dirigido a Brasil entre 2016 y 2022. En su tiempo con Brasil dirigió dos Copas del Mundo en las cuales la Verdeamarela se despidió en Cuartos de Final en ambas ocasiones. Además, dirigió dos Copas América en la que llegaron a la Final en ambas ocasiones pero sólo ganaron un título.

Además de su tiempo con Brasil, el DT ha dirigido a 14 equipos distintos durante sus 35 años de carrera como entrenador. Actualmente suma 14 títulos incluyendo un Mundial de Clubes y una Copa Libertadores.

Dirigiría a su segunda Selección | MEXSPORT