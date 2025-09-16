Lluvia de goles en Turín; Juventus y Borussia Dortmund igualan a cuatro goles en la Champions League

Este martes, en el arranque de la fase de liga de la UEFA Champions League, la Juventus de Turín y el Borussia Dortmund dieron el mejor encuentro del día tras igualar a cuatro goles en el Allianz Stadium en Italia.

Los dos equipos se guardaron lo mejor para el final, después de un primer tiempo sin acciones de peligro relevantes en las áreas, Karim Adeyemi logró abrir la lata al minuto 52 del encuentro, aunque no logró despegarse por mucho tiempo.

Imágenes del Dortmund vs Juventus | AP

Tras el gol de Adeyemi, 'se abrió' la llave y Kenan Yildiz logró igualar el marcador al 63', Felix Nmecha volvió a poner al frente al Dortmund y Dušan Vlahović volvió a empatar al 67, los goles que no llegaron en la primera mitad cayeron en 15 minutos en la segunda mitad.

El Dortmund se separó cuando Yan Couto metió el tercer tanto al 74' y Ramy Bensebaini (86') parecía que ponía cifras definitivas hasta que la Juventus reaccionó en el tiempo agregado.

Primero, al 94', Dušan Vlahović consiguió el tercer tanto y, Lloyd Kelly empató el marcador a los 96 minutos de tiempo corrido, dividiendo puntos en la primera jornada de la Champions League.

La Juventus se enfrentará en La Cerámica ante el Villarreal en la siguiente jornada de la Champions League, mientras que el Dortmund recibirá al Athletic Club de Bilbao.

