Alexander-Arnold abandona el Real Madrid vs Marsella por lesión

Real Madrid no la pasa de lo mejor, el conjunto blanco no solo tiene a un incómodo Vinicius dentro del equipo en este inicio de temporada que dicho sea de paso comenzó en la banca en el debut del cuadro blanco en la Champions League, ahora tuvo otra mala noticia.

Y es que, Trent-Alexander-Arnold tuvo que abandonar el encuentro ante el Marsella apenas en el minuto 5 debido a una lesión muscular, el inglés salió con un rostro desencajado y en su lugar entró Dani Carvajal.

Lesión de Alexander-Arnold l CAPTURA

El jugador sintió la molestia cuando manejaba el esférico, momento en que sintió el dolor en el muslo de la pierna izquierda que lo terminó por caer en el césped e inmediatamente Xabi Alonso le dio salida para no empeorar la lesión.

¿Una lesión grave?

A falta de hacerse oficial el parte médico para Alexander-Arnold la perspectiva apunta que podría perderse varias semanas e incluso meses, esto en caso de un posible desgarro pero eso dependerá de la gravedad.

Santiago Bernabéu l CAPTURA

Inicio con el Real Madrid

Trent Alexander-Arnold ha tenido actividad en los cuatro partidos con el Real Madrid dentro de LaLiga y en este debut del cuadro blanco en Champions League catapultó su quinto juego viendo minutos aunque en esta ocasión duró poco menos de dos minutos en la cancha.

El Real Madrid volverá a tener actividad, de inmediato, tras el recibimiento al Marsella ahora en la quinta fecha de LaLiga nuevamente en el Santiago Bernabéu recibiendo al Espanyol para mantener su paso perfecto y liderato en España.

Momento de la lesión l CAPTURA