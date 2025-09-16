¿Ya no lo quieren? Vinicius Jr. es banca en el debut del Real Madrid en Champions League

El extremo brasileño, que pausó su renovación con el cuadro merengue, no saldrá como titular frente al Marsella en Champions

Vini no será titular en la Champions con el Madrid
Marcos Olvera García
16 de Septiembre de 2025

Este martes arranca la primera jornada de la Fase de Liga en la UEFA Champions League, donde el Real Madrid se enfrentará al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

A poco menos de una hora para que arranque el encuentro en la capital española, el Real Madrid ha confirmado la alineación para el partido de este martes, donde resalta la ausencia de Vinicius Jr. en el once titular.

Xabi Alonso le mueve a su equipo | @realmadrid
El brasileño, que los rumores indican que no se siente a gusto con su papel en la plantilla desde la llegada de Kylian Mbappé, le pidió a la directiva merengue detener el proceso de renovación de contrato, mismo que termina en el verano del 2026.

Recordemos que, a principios de la ventana de transferencias de este verano, un par de equipos del futbol árabe ofrecieron jugosas cifras de dinero por el brasileño, aunque el propio jugador rechazó dichas ofertas.

Vini arranca en la banca la Champions League | @realmadrid

Sorpresas en el XI de Xabi Alonso

Contrario a lo que ha venido siendo habitual en el equipo de Xabi Alonso, Carvajal estará en la banca junto a Jude Bellingham, Eduardo Camavinga (que vuelven a las convocatorias tras recuperarse de sus lesiones), además de lo ya mencionado por Vini.

Por su parte, Rodrygo, Franco Mastantuono y Arda Güler son los jugadores que arranca como titulares en el ataque merengue junto a Kylian Mbappé.

Madrid venció a la Real Sociedad | AP

