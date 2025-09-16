Ajax vs Inter de Milán: ¿Cuándo y por dónde ver el partido de Champions League?

Te presentamos todos los detalles de este emocionante partido de Fase de Liga

16 de Septiembre de 2025

Este miércoles, Ajax e Inter de Milán harán su debut en la UEFA Champions League 2025/26 con un partido que promete muchas emociones.

Los neerlandeses volverán a participar en el torneo después de ausentarse en un par de ediciones y buscarán aprovechar la localía para arrancar de buena manera.

Por su parte, los italianos querrán dar un golpe de autoridad y reafirmar su poderío en Europa desde la primera fecha, especialmente tras la goleada que sufrieron en la reciente final ante PSG.

El encuentro se jugará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y corresponde a la Jornada 1 de la Fase de Liga.}

Mundial de Clubes 2025: El contraste entre el Inter de Milán y Simone Inzaghi tras los Octavos de Final
AP

¿Cuándo y dónde ver el Ajax vs Inter de Milán de la Champions League?

Fecha: 17 de septiembre

Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: HBO Max, TNT

