Pese a 'fracaso' en Cruz Azul y Porto, aficionados en Argentina piden a Martín Anselmi

A pesar de la manera en que salió de Cruz Azul y de que no le fue bien con Porto, Martín Anselmi tiene "crédito" todavía entre algunos aficionados en Argentina. Al menos así lo dejaron claro algunos seguidores de Independiente de Avellaneda, que pidieron por redes sociales la llegada del estratega.

El Rojo anunció esta semana que Julio Vaccari presentó su renuncia como director técnico. "El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo", se lee en el comunicado que compartió el club por redes sociales.

Vaccari renundió esta semana a Independiente | X: @Independiente

Afición de Independiente pide Anselmi

Tras el anuncio del club, varios seguidores por redes sociales externaron su deseo de ver al extécnico de la Máquina y de los Dragones. "Anselmi o nada” y “Otro técnico joven y moderno que viene de dirigir a Europa”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes sociales.

Algunas páginas enfocadas en la cobertura a Independiente sí han señalado a Anselmi como uno de los candidatos. Sin embargo, está entre las opciones con "menos fuerza", y por ahora uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Gustavo Quinteros, ex de Vélez y Gremio.

Anselmi es uno de los técnicos que la afición pide | MEXSPORT

¿Cuándo definirá Independiente su nuevo técnico?

Por ahora, el club rojo quedó bajo la dirección técnica de Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio durante esta semana de entrenamientos. Serán ellos dos quienes se encarguen de preparar el partido contra San Lorenzo, programado para el próximo domingo 21 de septiembre a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Libertadores de América.

Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio se quedaron al frente del equipo | X: @Independiente