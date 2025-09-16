¿Vuelve al Ajax? El equipo neerlandés presume a Edson Álvarez previo a su debut en Champions League

Esta semana, el Ajax vuelve a la Champions League y antes de arrancar recordó a Edson Álvarez

¿Será que regresa? Ajax compartió un video donde recuerdan a Edson
¿Será que regresa? Ajax compartió un video donde recuerdan a Edson | AP
Marcos Olvera García
16 de Septiembre de 2025

Este martes comienza la temporada de la UEFA Champions League, donde el Ajax de Ámsterdam debuta el próximo miércoles frente al Inter de Milán en el Johan Cruyff Arena.

Previo al encuentro en donde los neerlandeses se enfrentarán el vigente subcampeón de la Champions League, el cuadro más laureado de Países Bajos recordó a Edson Álvarez, jugador mexicano que pasó varios años jugando en la Eredivisie.

Edson Álvarez llegó al Ajax para jugar en Europa | AP

Edson Álvarez llegó al Ajax para jugar en Europa | AP

Durante su paso por la capital de Países Bajos, Edson jugó cuatro temporadas con el Ajax, donde disputó 147 partidos y marcó un total de 13 goles, además de dar seis asistencias.

 

Después de las cuatro temporadas que el canterano de las Águilas del América pasó en Ámsterdam, Edson Álvarez salió del Ajax para ser nuevo jugador del West Ham United en la Premier League, aunque ahora milita en el Fenerbahçe de la liga de Turquía.

Edson Álvarez no disputará Champions League esta temporada, pero, a pesar de estar lesionado, el Fenerbahçe jugará UEFA Europa League, donde debutarán el próximo miércoles 24 de septiembre, cuando visiten al Dinamo Zagreb 

Edson Álvarez llegó al Ajax para jugar en Europa | AP
Edson Álvarez llegó al Ajax para jugar en Europa | AP

TE PUEDE INTERESAR

Fallece Jaime Rodríguez, histórico defensor de El Salvador

Internacionales | 15/09/2025

Fallece Jaime Rodríguez, histórico defensor de El Salvador
Champions League 2025: ¿Qué equipos históricos no disputarán el torneo?

Internacionales | 15/09/2025

Champions League 2025: ¿Qué equipos históricos no disputarán el torneo?
Sheffield United despide al español Rubén Sellés tras mal arranque

Internacionales | 15/09/2025

Sheffield United despide al español Rubén Sellés tras mal arranque
Te recomendamos
Fallece Jaime Rodríguez, histórico defensor de El Salvador
Champions League
Futbol
FIFA

LO ÚLTIMO

 