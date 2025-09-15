Sheffield United despide al español Rubén Sellés tras mal arranque

Ante el mal inicio de la Temporada 2025-26 en la English Football League Championship, la directiva de Sheffield United tomó la decisión de despedir al entrenador Rubén Sellés. El estratega español de 42 años llevaba solo tres meses en el cargo.

El de Valencia llegó al club este verano, luego de su pasado en Southampton, Reading y Hull City. Sin embargo, comenzó la campaña con seis derrotas, además de solo un gol anotado y 12 recibidos.

Sheffield United despide al español Rubén Sellés | X: @SheffieldUnited

Wilder regresa a Sheffield United

Sellés se marcha del equipo que se encuentra en el fondo de la tabla, con su descalabro 5-0 ante Ipswich Town como el más reciente resultado. Tras esta decisión, el club optó por el regreso de Chris Wilder.

El entrenador inglés de 57 años salió precisamente por la incorporación de Sellés. En su primera etapa, en 2016, logró el ascenso a la Premier League, y en 2019 regresó nuevamente a la máxima categoría; salió en 2021 por mutuo acuerdo.

Sellés no pudo levantar al equipo | X: @SheffieldUnited

En su segunda etapa llegó en diciembre de 2023 y no pudo evitar el descenso. La temporada pasada, jugó el playoff de ascenso pero cayó 1-2 contra Sunderland, tras lo cual se dio la llegada de Sellés.

¿Cuándo vuelve a jugar Sheffield United?

El siguiente compromiso de los Blades está programado para el próximo sábado 20 de septiembre a las 8:00 horas (tiempo del centro de México), contra Charlton en el Bramall Lane.

Wilder regresa a una tercera etapa de Sheffield | X: @SheffieldUnited