Champions League: ¿dónde ver todo el torneo en México?

La espera terminó. La UEFA Champions League 2025/26 está por arrancar y los aficionados en México ya tienen definidos los canales y plataformas donde podrán seguir cada jornada del torneo de clubes más importante del mundo.

UEFA Champions League | AP

La fase de liga comenzará del 16 al 18 de septiembre de 2025, mientras que los play-offs se jugarán el 17-18 y 24-25 de febrero de 2026. La gran final está programada para el 30 de mayo de 2026.

Este año, la transmisión tendrá una dinámica especial:

Martes : Todos los partidos estarán disponibles exclusivamente en la plataforma de streaming MAX .

Miércoles: La acción se podrá seguir a través de la app de Caliente TV y en FOX, luego de que el nuevo canal FOX adquiriera a Caliente TV junto con todos sus derechos de transmisión.

Champios League está a punto de comenzar | AP

De esta forma, los seguidores mexicanos tendrán dos opciones claras para disfrutar del torneo, dependiendo del día de competencia.

Con equipos de las grandes ligas europeas buscando la gloria continental, los fanáticos en México ya saben dónde ver cada partido sin perder detalle del camino hacia la final.