Genoa de Johan Vásquez empata de último minuto ante Como 1907

Genoa y Johan Vásquez rescatan el empate en los últimos minutos. Con un gol de Caleb Ekuban en el minuto 92, los dirigidos por Patrick Vieira igualaron 1-1 como visitantes ante el Como de Cesc Fábregas, en duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Serie A.

Genoa empata a un gol ante Como 1907 | X: @GenoaCFC

En el encuentro, el defensa central mexicano no tuvo uno de sus mejores partidos en la zona defensiva de su equipo. Como titular y capitán de su club, el zaguero disputó los 96 minutos del partido, en los cuales registró tres despejes, una recuperación de balón, bloqueó un tiro a gol, además de que remató una vez a portería rival, perdió seis posesiones y completó 42 pases de sus 48 intentos.

Ya en el juego, apenas al minuto 12, tras una gran jugada colectiva, el equipo local abrió la pizarra en el Stadio Giusseppe Sinigaglia. Tras un pase de Álvaro Morata poco adelante de media cancha, Nico Paz fue quien recibió el balón, dribló a dos jugadores rivales y rodeado de defensores remató de larga distancia y la puso en el ángulo, para así poner el 0-1.

Tras esto, el dominio durante el transcurso del juego fue alternándose entre ambos equipos. Sin embargo, fue hasta la segunda mitad cuando Genoa intensificó en ataque y tuvo al menos cuatro ocasiones grandes para poder empatar el juego, pero la falta de contundencia les impedía igualar.

Y justo cuando se acababa el partido, Jacobo Ramón, defensa del Como, cambió el rumbo del partido, pues dejó a su equipo con 10 jugadores tras ser expulsado; apenas cuatro minutos después, esa tarjeta roja se vio reflejada en el marcador. Al 92’, ya con un hombre de más, Genoa empató. Luego de una serie de rebotes y un tiro al poste, el balón le quedó a Caleb Ekuban, quien disparó cinco potencia sin portero en el arco rival, para así poner el 1-1 definitivo.

Tras este resultado, Genoa y Johan Vásquez siguen sin ganar en la Serie A 2025-26, pues registran dos empates y una derrota en tres jornadas, colocándose en la 15ta posición con apenas dos unidades. Para su siguiente encuentro, los dirigidos por Patrick Vieira se medirán al Bologna en busca de su primer triunfo de la campaña