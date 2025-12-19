¡Puebla no se vende! Desmienten rumores sobre mudanza de La Franja a Morelia

El futbol mexicano mantiene su estatus como un club selecto donde el acceso está restringido para unos cuantos. Ante el presunto interés del Atlético Morelia por adquirir la franquicia del Club Puebla, la respuesta desde el Ajusco fue inmediata y contundente. La empresa dueña de La Franja no utilizó comunicados extensos, sino la voz directa de su alta jerarquía para terminar con las especulaciones.

Puebla | IMAGO7

¿Puebla será vendido?

Rafael Rodríguez, director general de Televisión Azteca y mano derecha de Ricardo Salinas Pliego, recurrió a sus redes sociales para desmentir la operación. El ejecutivo calificó como un "verdadero ridículo" la difusión de estas versiones sobre el traslado del equipo a territorio purépecha. Con este mensaje, la organización buscó desacreditar cualquier rumor que vinculara al cuadro blanquiazul con la Liga de Expansión.

La postura de la televisora dejó claro el orden jerárquico que rige este tipo de movimientos financieros. Rodríguez aseguró que, en caso de que el Puebla FC estuviera a la venta, toda propuesta formal debería pasar obligatoriamente por su oficina. Esta precisión echó abajo cualquier siseo sobre supuestas negociaciones paralelas que no contaran con el aval de la cúpula administrativa del grupo.

El tono de la respuesta subió de intensidad al mencionar directamente al presidente del Atlético Morelia. Rafael Rodríguez fue devastador al cerrarle las puertas de la empresa a José Luis Higuera de forma definitiva. "El señor Higuera tendría que hablar conmigo, yo no voy a hablar con él y tiene las puertas cerradas en este grupo", sentenció el directivo de TV Azteca.

Enemistad de instituciones

La enemistad entre la televisora e Higuera tiene raíces profundas en la política interna del balompié nacional. El exdirectivo de Chivas es visto como una figura que desafió a los altos mandos al llevar el caso del ascenso y descenso ante el TAS. Además, su gestión en el Rebaño Sagrado estuvo marcada por escándalos financieros y acusaciones directas por parte de la familia Vergara.

En partido | IMAGO7

La plaza de Morelia se encuentra sin futbol de Primera División desde el año 2020, tras la mudanza de la franquicia a Mazatlán. Aquella determinación de Salinas Pliego ocurrió después de una serie de compromisos incumplidos por parte del gobierno estatal michoacano. Desde entonces, el público de dicha entidad anhela el regreso del máximo circuito, un sueño que por ahora parece bloqueado por estos conflictos.

En el plano local, el proyecto de Higuera con el Atlético Morelia también enfrenta cuestionamientos por su manejo administrativo. Reportes desde Michoacán señalan que el directivo evitó la integración de empresarios locales al proyecto, a pesar de las condiciones impuestas por el gobierno. Actualmente, el club recibe inyecciones anuales de recursos públicos que oscilan entre los 15 y 20 millones de pesos.

Con este desmentido, el Puebla asegura su permanencia en la Angelópolis bajo el respaldo de Grupo Salinas. El mensaje de Rafael Rodríguez funcionó como un blindaje político y comercial para la escuadra camotera frente a intereses externos. Mientras tanto, José Luis Higuera deberá continuar su camino en la categoría de plata, lejos de las mesas de negociación de la élite del futbol mexicano.