¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?

Manchester United visita al West Ham en la vigesimo sexta fecha de la Premier League, partido que toma gran relevancia ya que podría representar su quinta victoria de manera consecutiva tan esperada en los últimos meses.

Los dirigidos por Michael Carrick llegan tras catapultar su cuarto triunfo de manera consecutiva luego de imponerse 2-0 sobre el Tottenham, un situación que no ocurría en los últimos dos años y que tomado relevancia.

Manchester United en la Premier League I AP

El Manchester United logró la victoria gracias a las anotaciones de Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes en Old Trafford donde los Spurs sufrieron la expulsión de su capitán Cristian Romero apenas en el minuto 29 que terminó por condicionar el juego.

Pese a un inicio tambaleante lo ingleses aparecen en el cuarto sitio, de momento, tras cosechar su décimo segundo triunfo para llegar a las 44 unidades y meterse en puestos de Champions League junto al Arsenal, Manchester City y Aston Villa.

Casemiro con el Manchester United I AP

¿Famoso fanático del United se cortará el pelo?

Frank, de usuario @theunitedstrand en redes sociales, no se ha cortado el cabello desde hace 490 días, cuando subió un video prometiendo que no lo haría hasta que Manchester United, equipo del que es fan, consiguiera cinco victorias consecutivas, algo que evidentemente no ha sucedido desde entonces.

Ahora, desde el 17 de enero de 2026 tras haber vencido a Manchester City, los Red Devils se han enrachado con cuatro triunfos al hilo, quedándose a solo uno de lograr que Frank pueda cumplir con lo prometido, situación que se ha vuelto famosa.

West Ham | AP

¿Cómo llega el West Ham?

West Ham llega con la moral en alto tras imponerse al Burnley 2-0 con goles de Crysencio Summerville al minuto 13 y Valentín Castellanos en el 26’ para finiquitar el juego antes de la media hora de juego en el Tura Moor.

Los Hammers sumaron tres unidades en la lucha por no descender llegando a 23 unidades para cercarse al Nottingham Forest que por su parte ocupa el décimo séptimo puesto con 26 puntos tras 25 fechas jugadas en la Premier League. West Ham recibe al Man United este 10 de febrero en punto de las 14:15hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de TNT Sports desde el Olímpico de Londres.

Día: 10 de febrero

Hora: 14:15

Estadio: Olímpico de Londres