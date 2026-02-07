Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ya son cuatro al hilo! Manchester United vence a Tottenham en Premier League

Manchester United de Carrick celebra cuarta victoria al hilo | AP
Associated Press (AP) 09:30 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Red Devils de Michael Carrick continúan por el camino ganador

Son cuatro victorias consecutivas en la Premier League para el Manchester United bajo el mando de Michael Carrick y una temporada que se estaba desmoronando hace apenas unas semanas ahora luce llena de promesas .

Bruno Fernandes festeja | AP

¿Cómo fue la victoria del Manchester United sobre Tottenham?

Una victoria por 2-0 contra el Tottenham el sábado extendió la titularidad total de Carrick como entrenador en jefe y fortalecerá aún más sus posibilidades de obtener el trabajo a largo plazo.

Fue la primera vez en dos años que el United ganó cuatro partidos de liga consecutivos y aumentó sus esperanzas de regresar a la lucrativa Liga de Campeones.

Momentos del encuentro entre Manchester United y Tottenham | AP

Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes anotaron en cada tiempo en Old Trafford en un partido en el que los Spurs se quedaron con 10 hombres después de que el capitán Cristian Romero fuera expulsado en el minuto 29.

Carrick ha transformado la suerte del United desde que llegó para reemplazar al despedido Ruben Amorim el mes pasado. Inicialmente con contrato hasta final de temporada, su impresionante impacto probablemente lo pondrá en serias contiendas para conservar el puesto mientras la directiva del club considera sus planes a largo plazo.

Manchester United se mantiene en el Top 4

El United es cuarto y tras ascender hasta los 44 puntos, el 20 veces campeón inglés ya ha superado el total de 42 puntos de la temporada pasada para toda la campaña.

Solanke durante el encuentro ante Manchester United | AP
Últimos videos
Lo Último
11:24 Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
11:10 McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
11:05 Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
10:38 ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
10:24 Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
10:18 Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
10:06 Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
09:37 ¿A qué hora inicia hoy el desfile de dragones del Año Nuevo Chino 2026 en la CDMX?
09:30 ¡Ya son cuatro al hilo! Manchester United vence a Tottenham en Premier League
09:28 Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
Tendencia
1
Futbol ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
2
Futbol Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
3
Futbol ¿Plan B? Cruz Azul analiza fichaje de Nico Ibáñez tras complicaciones con Joao Pedro
4
Futbol Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
5
Empelotados Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante
6
Futbol Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
Te recomendamos
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
Contra
07/02/2026
Apple integrará ChatGPT y Gemini en CarPlay: así funcionará la IA mientras conduces
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Fórmula 1
07/02/2026
McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
Futbol
07/02/2026
Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Futbol Nacional
07/02/2026
¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Empelotados
07/02/2026
Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones
Contra
07/02/2026
Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones