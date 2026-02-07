¡Ya son cuatro al hilo! Manchester United vence a Tottenham en Premier League

Son cuatro victorias consecutivas en la Premier League para el Manchester United bajo el mando de Michael Carrick y una temporada que se estaba desmoronando hace apenas unas semanas ahora luce llena de promesas .

Bruno Fernandes festeja | AP

¿Cómo fue la victoria del Manchester United sobre Tottenham?

Una victoria por 2-0 contra el Tottenham el sábado extendió la titularidad total de Carrick como entrenador en jefe y fortalecerá aún más sus posibilidades de obtener el trabajo a largo plazo.

Fue la primera vez en dos años que el United ganó cuatro partidos de liga consecutivos y aumentó sus esperanzas de regresar a la lucrativa Liga de Campeones.

Momentos del encuentro entre Manchester United y Tottenham | AP

Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes anotaron en cada tiempo en Old Trafford en un partido en el que los Spurs se quedaron con 10 hombres después de que el capitán Cristian Romero fuera expulsado en el minuto 29.

Carrick ha transformado la suerte del United desde que llegó para reemplazar al despedido Ruben Amorim el mes pasado. Inicialmente con contrato hasta final de temporada, su impresionante impacto probablemente lo pondrá en serias contiendas para conservar el puesto mientras la directiva del club considera sus planes a largo plazo.

Manchester United se mantiene en el Top 4

El United es cuarto y tras ascender hasta los 44 puntos, el 20 veces campeón inglés ya ha superado el total de 42 puntos de la temporada pasada para toda la campaña.