Lucy Ortiz revela lo que sintió cuando le pidieron su liga del cabello

La jugadora del Mazatlán FC, Lucy Ortiz, vivió un momento fuera de lo común al finalizar el encuentro contra América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Lo que comenzó como una sesión de fotografías con los seguidores terminó en una petición que sorprendió a la jugadora.

Lucy Ortiz festeja gol | IMAGO7

Tras acceder a tomarse una selfie con un grupo de aficionados, uno de ellos le solicitó un recuerdo muy particular: la liga que sujetaba su cabello. Aunque la futbolista mostró un gesto inicial de incredulidad, decidió obsequiar el accesorio antes de retirarse hacia el vestidor con una sonrisa.

¿Qué pensó Lucy Ortiz sobre la petición de su liga?

"Fue algo un poco raro y en el momento no, para mi una liga no es algo cara, yo pensé que si, por qué no, y no me di cuenta que fue alguien con un teléfono y con los niños, pero fue un momento chistoso, pero también fue un ejemplo de la energía de los fanáticos aquí en México", dijo a Espartanas MX.

El video del intercambio se difundió rápidamente en redes sociales, donde los usuarios destacaron la sencillez de la futbolista mexico-estadounidense. Algunos comentarios calificaron la petición como "extraña" o "inusual", mientras que otros aplaudieron el gesto de cercanía que tuvo Ortiz hacia los pequeños seguidores.

Ortiz en partido con Mazatlán | IMAGO7

Este evento ocurrió en el marco de la Jornada cinco del Torneo Clausura 2026, donde las Cañoneras sufrieron una derrota ante las Águilas. A pesar del resultado adverso en la cancha, la mediocampista se dio el tiempo necesario para convivir con la tribuna visitante.

Para la jugadora originaria de Texas, esta experiencia representa su segundo torneo dentro del circuito rosa en México. Desde su llegada en el Apertura 2025 proveniente de la Universidad de Louisiana, Ortiz se ha consolidado como una pieza inamovible en el esquema titular del conjunto sinaloense.

La cercanía entre las protagonistas y la afición es uno de los sellos distintivos de la Liga MX Femenil. Sin embargo, situaciones como la entrega de una liga de cabello resaltan el nivel de admiración que generan las jugadoras en el público infantil y adulto.

Ortiz concluyó que, aunque la situación le resultó cómica y un poco confusa, entiende que es parte de la intensidad con la que se vive el deporte en el país. Para ella, desprenderse de un objeto personal sin valor material es una forma de agradecer el apoyo recibido durante los 90 minutos.

Por ahora, la mediocampista se enfoca en los próximos compromisos del Mazatlán FC, esperando que la energía de los fanáticos impulse al equipo. El video de la "liga viral" quedará como una de las anécdotas más curiosas de la presente temporada en el balompié nacional.