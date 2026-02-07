Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Llega una Fernández más! Nace Isabella, la bebé de Vicente Fernández Jr. y Mariana González

La pareja se conoció por medio de las redes sociales y ahora ya formaron una familia / IG: @vicentefdzjr9
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:00 - 07 febrero 2026
El matrimonio dio la bienvenida a su bebé, fruto de un tratamiento de Fecundación In Vitro

La dinastía Fernández sigue creciendo. Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González anunciaron el nacimiento de su primera hija juntos, Isabella, una noticia que rápidamente se volvió viral en redes sociales y desató una ola de felicitaciones.

Tras meses de expectativa y un proceso médico que la pareja decidió compartir con total honestidad, el matrimonio dio la bienvenida a su bebé, fruto de un tratamiento de Fecundación In Vitro (FIV). El propio Vicente Fernández Jr. estuvo presente durante el parto y compartió una fotografía exclusiva junto a su hija a solo unas horas de nacida, marcando un momento profundamente emotivo para la familia.

Isabella fue recibida entre amor, júbilo y el respaldo total de una de las familias más emblemáticas de la música regional mexicana.

La pareja compartió en redes sociales el nacimiento de su pequeña / IG: @vicentefdzjr9

Un camino difícil que terminó en felicidad

El nacimiento de Isabella representa el punto culminante de una travesía que Vicente Fernández Jr. y Mariana González enfrentaron con valentía. Meses atrás, el cantante habló abiertamente sobre el proceso médico que siguieron para cumplir su sueño de convertirse en padres.

“Se hizo la inseminación in vitro. A Mariana le sacaron un óvulo, a mí me sacaron semen. Se hizo el producto y el producto se programó fecha para implantación”, contó.

A pesar de lo complejo del procedimiento, Vicente Jr. aseguró que el embarazo transcurrió sin complicaciones y que Mariana siguió cuidadosamente todas las indicaciones médicas desde que hicieron público el embarazo el 19 de agosto de 2025.

La bebé ahora es parte de la familia Fernández, famosa por su herencia musical / IG: @vicentefdzjr9

Amor sin etiquetas: la historia de Vicente Jr. y Mariana

La historia de amor entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González ha demostrado que la diferencia de edad no es obstáculo cuando hay conexión real. Su relación se hizo pública en abril de 2020 y, de acuerdo con Mariana, todo comenzó gracias a un mensaje directo en Instagram.

"Él me escribió y me dijo que era mi fan... nos desocupamos y nos ocupamos," comentó.
La pareja se conoció por mensajes de Instagram en 2020 / IG: @vicentefdzjr9

Luego de comprometerse en diciembre de 2022, la pareja celebró una lujosa boda el 18 de noviembre de 2023 en una hacienda de Jalisco. Hoy, con la llegada de Isabella, consolidan su familia y suman un nuevo capítulo a la reconocida dinastía Fernández.

Las primeras imágenes y el mensaje compartido por la pareja han generado miles de reacciones, felicitaciones y mensajes de cariño tanto de seguidores como de figuras del medio artístico.

