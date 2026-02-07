Arsenal gana y se aleja del Manchester City en Premier League

El Arsenal reafirmó su condición de líder en la Premier League tras vencer al Sunderland en el Emirates Stadium, en un partido que no fue sencillo pero que terminó resolviéndose gracias al talento individual y la contundencia ofensiva. El equipo de Mikel Arteta sumó tres puntos clave que le permiten seguir en la cima y aumentar la presión sobre el Manchester City, su principal perseguidor en la lucha por el título.

El gran protagonista de la noche fue Martín Zubimendi, quien marcó un auténtico golazo para abrir el marcador y destrabar un duelo que se había vuelto tenso y cerrado. El mediocampista español, en su temporada más goleadora, firmó su quinto tanto en la liga con un potente derechazo ajustado al poste, imposible para el arquero Robin Roefs.

Martín Zubimendi en festejo de gol | AP

El tanto tuvo además un momento emotivo, ya que Zubimendi corrió hacia el córner y señaló a la grada como dedicatoria especial para su compatriota y amigo Mikel Merino, quien observaba el encuentro desde allí debido a una lesión en el pie. La imagen fue celebrada por los aficionados y reflejó la unión del vestuario ‘gunner’ en un tramo decisivo del campeonato.

La baja de Merino preocupa en el entorno del Arsenal, ya que se estima que podría estar fuera cerca de cuatro meses, lo que incluso pone en duda su participación en el próximo Mundial. “Nos duele mucho su baja”, había declarado Zubimendi días antes, y su gesto en el campo fue una muestra clara de apoyo y compañerismo.

Arsenal en festejo ante Sunderland | AP

¿Cómo afecta esta victoria del Arsenal a la pelea por la Premier League?

El triunfo ante el Sunderland permite al Arsenal mantenerse firme como líder y ampliar la distancia sobre el Manchester City, que este domingo enfrenta una visita de alto riesgo a Anfield para medirse ante el Liverpool. Una derrota del equipo de Pep Guardiola podría dejar al Arsenal con una ventaja de nueve puntos cuando restan trece jornadas, una diferencia que podría ser determinante en el cierre de temporada.

Sin embargo, el Sunderland no fue un rival fácil. Considerado una de las sorpresas de la campaña, los ‘Black Cats’ propusieron un partido intenso y físico, en varios momentos rozando el límite del reglamento. Además, neutralizaron con eficacia las jugadas a balón parado preparadas por Arteta y su especialista Nicolás Jover, complicando el avance local.

Viktor Gyökeres con Arsenal | AP

Gyökeres sentencia con doblete y Arsenal se consolida como candidato

Tras el 1-0, el Sunderland se vio obligado a arriesgar más en ataque, dejando espacios que el Arsenal supo aprovechar. Arteta movió el banco e ingresó a Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres, una decisión que terminó siendo clave para liquidar el partido en los minutos finales.

El delantero sueco Gyökeres fue el encargado de sentenciar el encuentro con un doblete: primero definió dentro del área tras una asistencia de Kai Havertz y luego, en tiempo de descuento, cerró el marcador tras un pase de la muerte de Martinelli. Con este resultado, el Arsenal se afianza como principal candidato al título, mientras que el Sunderland frena su impulso europeo y se mantiene noveno con 36 puntos, a siete del quinto lugar.