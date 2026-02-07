Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Manchester City?

El mítico césped de Anfield se prepara para albergar una edición más de lo que hoy es el gran clásico moderno de Inglaterra. Liverpool y Manchester City se enfrentarán en la Jornada 25 de la Premier League 2025-2026, un choque que históricamente paraliza al mundo del futbol por su intensidad y calidad técnica.

La urgencia del Liverpool

La escuadra de Arne Slot llega a este compromiso con la urgencia de recuperar terreno, al ubicarse actualmente en el sexto peldaño de la clasificación general. Para los Reds, este partido representa la oportunidad perfecta de dar un golpe sobre la mesa y demostrar que tienen el nivel para competir ante los punteros del campeonato local.

Liverpool venció al Newcastle en Anfield | AP

Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola ocupa la segunda posición de la tabla, manteniendo una distancia de ocho unidades sobre su rival en turno. Sin embargo, su verdadera lucha es contra el Arsenal, líder de la competencia, por lo que una victoria en territorio visitante resulta vital para no alejarse del sueño del título.

El conjunto ciudadano ha mostrado una regularidad envidiable en las últimas semanas, encontrando un equilibrio entre su sólida defensa y un ataque que no perdona. Un triunfo en Anfield no solo les daría tres puntos de oro, sino que serviría como un mensaje contundente de autoridad para el resto de los contendientes ingleses.

El contraste de estilos será el ingrediente principal en este duelo de estrategias, donde la verticalidad de los locales chocará con la posesión característica de la visita. Figuras de talla mundial se verán las caras en cada zona del campo.

Manchester City elimina a Newcastle | AP

Históricamente, estos enfrentamientos han dejado momentos memorables y resultados que cambian el destino de las temporadas en el futbol de Europa. En esta ocasión, con la Premier League entrando en su fase más crítica, el margen de error para los dos gigantes es prácticamente inexistente si desean cumplir sus objetivos.

La atmósfera en Anfield jugará su papel correspondiente, que impulsará a un Liverpool que sabe hacerse fuerte ante su gente en las noches de mayor presión. No obstante, el City cuenta con la experiencia necesaria para silenciar estadios hostiles y manejar los tiempos de partidos con una carga emocional tan elevada como este.

Liverpool en Champions League 2025-2026 | AP

¿Dónde ver Liverpool vs Manchester City?