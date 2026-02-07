Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Arbeloa sobre el caso Negreira: "Nadie entiende que siga sin resolverse"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP
David Torrijos Alcántara 11:57 - 07 febrero 2026
El estratega madridista prefirió no profundizar en otros temas y centró su atención en el inminente partido en Mestalla

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, abordó el polémico tema en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de su equipo contra el Valencia.

Arbeloa con Vinicius | AP

¿Qué dijo Arbeloa sobre el caso Negreira?

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, expresó una postura contundente respecto al caso Negreira, afirmando que "nadie entiende que el escándalo más grande del fútbol español siga sin resolverse". Estas declaraciones surgieron cuando fue consultado sobre la retirada del Barcelona de la Superliga.

La respuesta de Arbeloa se convirtió en el punto más destacado de su comparecencia ante los medios. En lugar de comentar la decisión del club catalán sobre la Superliga, el técnico redirigió el foco hacia el escándalo arbitral.

"Respecto al caso Negreira, yo no creo que nadie entienda que el escándalo más grande del futbol español siga sin resolverse. Yo creo que eso debería preocupar a muchos", sentenció Arbeloa.
Lamine Yamal con Barcelona | AP

Arbeloa se concentra en Valencia

El estratega madridista prefirió no profundizar en otros temas y centró su atención en el inminente partido en Mestalla. Sobre la disponibilidad de sus jugadores, mantuvo la incertidumbre: "Lo veré mañana. Estamos muy concienciados de la dificultad del partido. Es un encuentro complicado, por el ambiente y por el equipo que tiene el Valencia siempre. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos si queremos sacar los tres puntos".

Arbeloa también aclaró que no ha recibido ninguna llamada del club para cuestionar sus decisiones tácticas, como la de situar a Eduardo Camavinga en el lateral izquierdo. "Tengo la disposición de todos los jugadores y los usaré de la mejor manera que crea conveniente para ganar el partido. Mi objetivo es pensar en el jugador que nos puede dar el mayor rendimiento conforme al rival que tenemos enfrente, y tenemos muchos futbolistas que pueden jugar en varias posiciones", explicó.

Finalmente, justificó los dos días de descanso concedidos al equipo durante la semana. "Para mí es muy fácil de responder. La planificación es organizarse para afrontar de la mejor manera la semana y preparar a los jugadores. Ya sabéis lo importante que es Pintus para nosotros y nadie duda de estas planificaciones. En mis primeros 20 días, los jugadores tuvieron dos días libres. No sé si os parecerá mucho o poco. Ha sido una semana con mucha carga de trabajo", concluyó.

Arbeloa con Real Madrid | AP
