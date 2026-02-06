Eden Hazard recomienda un fichaje para Real Madrid y un nuevo entrenador para Chelsea

Eden Hazard vuelve a ser noticia por su vínculo con el futbol de élite, esta vez lejos de los terrenos de juego. El exjugador belga, ya retirado, concedió una entrevista a La Gazzetta Dello Sport en la que repasó su carrera profesional y dejó reflexiones interesantes sobre la actualidad del futbol europeo.

Pese a que su paso por el Real Madrid (2019-2023) estuvo marcado por las lesiones y un rendimiento lejos de lo esperado, Hazard mantiene un recuerdo positivo del club blanco. En ese contexto, sorprendió al recomendar un fichaje que, a su juicio, encajaría perfectamente en el conjunto madridista, además de opinar sobre el futuro del Chelsea, otro de los clubes que marcaron su carrera.

Eden Hazard en su último Mundial con Bélgica en 2022 | MexSport

Hazard señala a Kenan Yildiz como jugador ideal para el Real Madrid

Durante la entrevista, Eden Hazard no dudó en destacar el talento de Kenan Yildiz, joven promesa de la Juventus, a quien considera preparado para dar un salto a un club de máxima exigencia como el Real Madrid. El belga dejó claro que sigue de cerca la evolución del atacante turco, incluso a través de su entorno familiar.

“Mis hijos están locos por Yildiz, ven un montón de vídeos suyos jugando y esperan verlo en la Premier League”, explicó Hazard, antes de dejar una frase que no pasó desapercibida en el entorno madridista: “A mí, sin embargo, me parece un jugador del Real Madrid”. Sus palabras reavivaron el debate sobre el futuro del futbolista de la Juventus.

Kenan Yildiz tiene uno de los festejos más llamativos de la actualidad | AP

El nombre de Kenan Yildiz ya ha sido vinculado anteriormente con grandes clubes europeos, y la recomendación de un exjugador del Real Madrid añade peso mediático a su perfil. Su juventud, calidad técnica y proyección encajan con la política de fichajes que el club blanco ha seguido en los últimos años.

El sueño de Hazard: Cesc Fábregas como entrenador del Chelsea

Más allá del Real Madrid, Hazard también habló desde el corazón sobre el Chelsea, club en el que vivió sus mejores años como futbolista. El belga confesó su deseo de ver a Cesc Fábregas como futuro entrenador del conjunto de Stamford Bridge.

Hazard no tuvo un buen paso por el Real Madrid | MexSport

Hazard concluyó su reflexión con una imagen cargada de nostalgia y deseo personal: “Soy aficionado del Chelsea y quiero lo mejor para el club: por eso sueño con ver a Cesc en el banquillo, mientras yo estoy en la grada, detrás de él, disfrutando del espectáculo”. Un mensaje que conecta pasado, presente y futuro de dos leyendas del club londinense.