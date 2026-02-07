Christian Ebere ya se encuentra registrado en la Liga MX para debutar con Cruz Azul

Osinachi Christian Ebere ya es elegible para jugar con Cruz Azul. El atacante nigeriano quedó oficialmente registrado en la Liga MX.

Ebere, jugador nigeriano en el Nacional | IG: @c_ebere11

¿Cuál es el número de Ebere?

El nuevo refuerzo de La Máquina utilizará el dorsal número 11, un número con historia reciente en la institución.

Christian Ebere fue campeón del Mundo | MEXSPORT

El último jugador en portarlo fue el griego Giorgos Giakoumakis, mientras que en años anteriores también lo vistieron futbolistas como Christian Tabó, Elías Hernández y Carlos Fierro.

Con su registro completado, Ebere se convierte en una opción más para el ataque cementero, aunque su debut inmediato parece complicado.

¿Cuándo debutará Ebere con Cruz Azul?

El delantero apenas ha realizado un entrenamiento con el equipo, por lo que es poco probable que tenga minutos en el compromiso ante Toluca. El plan es que tenga minutos ante Tigres, en el partido correspondiente a la Fecha 6.

A pesar de ello, se espera que el jugador realice el viaje y esté presente en el estadio para observar a sus nuevos compañeros y comenzar a integrarse al grupo en un contexto de competencia oficial.

Ebere es del interés de la directiva de Cruz Azul | IG: @c_ebere11

Desde el club existe cautela con el proceso de adaptación del nigeriano, quien no sólo deberá ponerse a punto en lo físico, sino también asimilar la idea de juego y el ritmo de la Liga MX.