¡El Niño Maravilla! Tigres cambia apodo de Marcelo Flores tras su gran arranque en Clausura 2026

Marcelo Flores cambió de perspectiva y todo comenzó a ir viento en popa para él. Desde que el cambio de Selección llegó a los oídos de todos, el jugador de Tigres dejó en claro su gran nivel, siendo las primeras cuatro jornadas del Clausura 2026 su lienzo para demostrar su arte.

El joven atacante, con múltiple nacionalidad, anotó tres goles en los primeros cuatro partidos, luchando por la oportunidad de ser Líder de Goleo. Es por eso que, por medio de sus redes sociales, el equipo regiomontano decidió rebautizar a Flores y dejar atrás el apodo de 'Chelo', para darle paso a 'El Niño Maravilla'.

"Goles, desequilibrio y un gran inicio de Torneo, Marcelo Flores es la Estrella del Mes de Enero. ¡El Niño Maravilla!", comentó el equipo regiomontano en sus redes sociales, generando múltiples reacciones al momento.

🐯⭐️ Goles, desequilibrio y un gran inicio de Torneo, Marcelo Flores es la Estrella del Mes @CarlsJrMx de Enero.



¡El Niño Maravilla! 🌪️⚽️ pic.twitter.com/ZVhMS4EAWg — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 6, 2026

Los tres goles de Marcelo Flores en el Clausura 2026

En la Jornada 1, ante Atlético San Luis, el oriundo de Georgetown anotó un doblete para la victoria de los Tigres; en la Fecha 4 anotó su tercer gol, ante León. Marcelo Flores no pudo hacer mucho en la derrota ante Pumas y el empate ante Toluca, ambos partidos que terminaron sin tantos para los dirigidos por Guido Pizarro.

El equipo de la U de Nuevo León cuenta con cuatro goles -antes del juego ante Santos- en todo el Clausura 2026, es decir, el 75 por ciento de los tantos de los Tigres son de Flores. El otro gol del equipo felino fue de Diego Lainez.

¿Qué decidirá Marcelo Flores con rumbo al Mundial 2026?

Al contar con múltiple nacionalidad, Marcelo Flores tendrá la posibilidad de elegir entre representar a México o Canadá en la próxima Copa del Mundo. Al no tener grandes participaciones con la Selección Mexicana, el joven atacante de 22 podrá optar con los de la hoja de maple.

Javier Aguirre confirmó en una entrevista que Marcelo Flores tomó la decisión de dejar al Tricolor para representar a su similar de Canadá. En rueda de prensa previo al partido ante Bolivia, ‘El Vasco’ confirmó la voluntad del ‘Niño Maravilla’.

"Hoy en día el futbol, la migración del ser humano te permite eso. El tema concreto de Marcelo Flores lo trajimos en su día y hablamos con él. El muchacho en ese sentido tomó su decisión y me parece más que válida, cero rencores, busca su espacio y me parece lo más sano, yo haría lo mismo, lo aplaudo. Son decisiones personales que hay que respetar, es un buen jugador aunque el año pasado no tuvo tanta continuidad y lo trajimos, lo vimos y hablamos con él. Él ya decidió jugar para Canadá, le deseo lo mejor y no se lo robaron", destacó Aguirre.