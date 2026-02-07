Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión

CDMX Lanza Gran Campaña de Vacunación contra el Sarampión con Módulos Nocturnos. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:20 - 07 febrero 2026
La capital intensifica medidas de salud pública para frenar el sarampión con vacunación ampliada, módulos hasta la noche y atención en toda la ciudad.

La Ciudad de México puso en marcha una amplia campaña de vacunación preventiva contra el sarampión, con la instalación de módulos de vacunación en toda la capital, incluyendo puntos con horarios nocturnos hasta las 23:00 horas en cada una de las 16 alcaldías, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Las campañas de vacunación busca prevenir contagios de sarampión en la Ciudad de México. / X: @AlcaldiaMHmx

Esta estrategia busca facilitar el acceso a la vacuna para personas que no pueden acudir en horarios tradicionales, además de reforzar la protección debido a la alta movilidad de la población en la ciudad.

Cobertura ampliada: ¿Dónde y cuándo puedes vacunarte?

Las autoridades capitalinas han dispuesto una red de puntos de vacunación que incluye:

  • Más de 300 centros de salud habilitados en distintos puntos de la ciudad.

  • 64 módulos instalados en sistemas de transporte público como Metro y Metrobús.

  • Módulos con horario extendido hasta las 23:00 horas en cada alcaldía para facilitar la asistencia de trabajadores y estudiantes.

Además, se realizarán barridos territoriales con módulos móviles que recorrerán alrededor de 200 colonias diariamente para ampliar la cobertura progresivamente.

Se realizarán barridos territoriales con módulos móviles que recorrerán alrededor de 200 colonias diariamente./ RS

¿Quiénes deben vacunarse y cómo funciona el servicio?

La vacuna contra el sarampión es gratuita y no requiere cita. En muchos módulos se aplica en horarios regulares de mañana y tarde, aunque con la campaña actual se ha extendido el servicio hacia la noche para que más personas puedan acceder sin impedimentos.

La vacuna contra el sarampión es gratuita y está dirigida a personas de 1 a 49 años./ RS

El refuerzo o vacunación es especialmente recomendado para quienes tienen esquema incompleto o no recuerdan si fueron vacunados, y es parte de una acción preventiva ante los brotes detectados en otras entidades del país.

Autoridades de salud aplican la vacuna contra el sarampión en estaciones del Metro de la CDMX. / X: @SSaludCdMx
