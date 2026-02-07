McLaren, en alerta ante el potencial del nuevo motor de Red Bull para 2026

La Fórmula 1 se prepara para una revolución en 2026, y McLaren, que llega como campeón a esta nueva era, observa de cerca a sus rivales.

La temporada que está cerca de comenzar traerá consigo un reglamento técnico renovado, con monoplazas y unidades de potencia completamente nuevos que ya tuvieron su debut en los entrenamientos privados de Barcelona.

Durante estas cinco jornadas de pruebas, todas las miradas se centraron en Red Bull, que puso en pista por primera vez el motor desarrollado en su propia fábrica en alianza con Ford.

La fiabilidad y el rendimiento del RB22 sorprendieron a muchos en el paddock, incluido Zak Brown, el CEO de McLaren.

RB22 de Reb Bull | X: @redbullracing

En declaraciones al canal de YouTube de David Land, el directivo no ocultó su asombro por el trabajo realizado por el equipo austriaco. "En Barcelona se vio que el motor de Red Bull es muy potente. Creo que todos quedaron gratamente sorprendidos", afirmó Brown.

"Preferiría que no fueran tan competitivos, pero estoy impresionado con lo que han hecho. Salieron a la pista, completaron muchos kilómetros y parecen ser muy competitivos", añadió.

Zak Brown, CEO de McLaren | AP

Al analizar el panorama general tras los test, Brown anticipa que los equipos dominantes se mantendrán en la cima, aunque el orden exacto aún es una incógnita. "Parece que los cuatro grandes seguirán siendo los cuatro grandes, aunque es difícil saber en qué orden estarán", comentó.

¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La campaña iniciará con el esperado Gran Premio de Australia, donde rodarán por primera vez, de manera competitiva, los nuevos autos de la categoría.